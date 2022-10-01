نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة 2022.. بشرى لطلاب الدبلومات

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 10٪ من إجمالي الطلاب المقبولين في الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وجاءت نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة 2022، لتشمل جميع الطلاب الحاصلين على دبلومات “تجارية وصناعية” والصناعية والترميم والآثار والزراعة والموسيقى “ومدارس مساعدي الخدمات الصحية”.

ويحاول الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادات من السنة الثالثة الثانوية في التعليم الفني لمعرفة نتيجة معادلة كلية التجارة بجامعة القاهرة 2022 تمهيدًا للالتحاق بالكلية في العام الدراسي الجديد.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة 2022.

امتحانات معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة 2022

انطلقت امتحانات معادلة كلية التجارة بجامعة القاهرة لعام 2022 ، وتم تقديم ما يقرب من 87848000 طالب من الدبلومات والمعاهد الفنية “الصناعة والتجارة والزراعة والفنادق” لأدائها بمقر كلية التجارة بجامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.

اختيار جامعة القاهرة للمعادلة التجارية 2022

أكمل آلاف الطلاب اختبار جامعة القاهرة للمعادلة التجارية 2022 في 21 سبتمبر 2022، وأجرى الطلاب امتحانات المعادلة الكتابية على مستوى 4 مواد: “العربية ، والإنجليزية ، والفرنسية ، والرياضيات”.

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2022

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 10٪ من إجمالي الطلاب المقبولين في الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وهذه النسبة تشمل جميع الطلاب الحاصلين على دبلومات “تجارية وصناعية” والصناعية والترميم والآثار والزراعة والموسيقى “ومدارس مساعدي الخدمات الصحية.



وتشمل النسبة الطلاب الذين حصلوا على شهادات من المعاهد الفنية فوق المتوسط ​​بنظام 5 سنوات ، بالإضافة إلى نظام مدته سنتان بعد دبلوم الثلاث سنوات.

تاريخ معادلة نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة 2022

وكشفت مصادر أن موعد معادلة نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة 2022 يتوقع أن يظهر بعد أسبوعين من انتهاء اختبارات المعادلة، ويمكن إعلان النتيجة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

رابط معادلة نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة 2022

يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة 2022 اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة 2022 بالضغط هنا

2- كتابة الاسم الكامل للطالب.

3- اكتب رقم مقعد الطالب.

4- اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

5- مراجعة نتيجة معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة 2022.