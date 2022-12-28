نتيجة كلية الشرطة 2023.. رابط الاستعلام للمقبولين (تفاصيل)

أصبحت نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق في كلية الشرطة، لعام 2022-2023، متاحة عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني عقب اعتمادها اليوم الأربعاء، من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وإعلان نتيجة كلية الشرطة 2023 في مؤتمر صحفي.

نتيجة كلية الشرطة 2023

ولمعرفة نتيجة كلية الشرطة 2023 من الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://academy.moi.gov.eg/

ويتاح الاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم القومي ورقم ملف الطالب، بعد الدخول على الاستعلام من رابط أكاديمية الشرطة.

كانت أكاديمية الشرطة، قد أجرت اختبارات بدنية ونفسية ورياضية وطبية وقدرات بدنية وشخصية للطلاب المتقدمين.

وخصصت وزارة الداخلية خدمة جديدة آلية للرد على استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (Chat boot)، عبر تطبيق “واتس آب” من خلال الرقم (01022772277).

أعداد المقبولين

ووافقت وزارة الداخلية على قبول أوراق 2959 طالبًا بينهم 850 ثانوية عامة و50 وافدين و50 تربية رياضية إناث و500 مؤهلات جامعية، من ضمن المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وأرسلت أكاديمية الشرطة، رسائل نصية إلى الطلاب المقبولين في كلية الشرطة 2023، مع إتاحة الاطلاع على النتيجة عبر موقعها الالكتروني بالرقم القومي ورقم الملف.

وقال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن إجمالي المتقدمين لكلية الشرطة بلغ 50 ألفًا و752 طالبًا، منهم 19 ألفًا و788 طالبًا من الثانوية العامة، و1569 طالبًا من الثانوية الأزهرية، و574 طالبًا من الثانوية الأمريكية، و35 طالبًا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين، و391 طالبًا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.