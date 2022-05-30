نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي للعام الجاري 1443هـ/ 2022م لكافة المستويات.

ويمكن للمواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومى عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار على الرابط: http://hajj.gov.eg/.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد اعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.