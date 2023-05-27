نتيجة صفوف النقل 2023.. رابط وخطوات الاستعلام في القاهرة والجيزة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي لمعرفة نتائج طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 والتي تم اعتمادها بالفعل في عدد من المحافظات.

ويستطيع طلاب المدارس معرفة درجاتهم في الامتحانات النهائية من خلال رابط نتيجة صفوف النقل فى القاهرة 2023 حيث تم بالفعل اعتماد نتائج طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي في العديد من المحافظات ويمكن الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني من خلال المنصات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط نتيجة صفوف النقل فى القاهرة 2023 وموعد إعلان نتيجة رابعة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة خطوات الاستعلام وموعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2023.

رابط نتيجة صفوف النقل فى القاهرة 2023.. إدخال بيانات الطالب كاملة

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) ttps://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

لمعرفة نتائج طلاب الصف الرابع و الخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 والتي تم اعتمادها بالفعل في عدد من المحافظات.

ويمكن الاستعلام من خلال إدخال بيانات الطالب كاملة عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالأرقام الساخنة عبر 5757 من أى هاتف محمول أو عبر الرقم 09000100 من أى رقم أرضي وإدخال بيانات الطالب ورقم جلوسه في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي.

طريقة الاستعلام عن درجات طلاب صفوف النقل 2023

يمكن الحصول على نتيجة خطوات إلكترونية بسيطة يمكن من خلالها معرفة درجات طلاب صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني 2022-20223 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد الصف والفصل الدراسي المقيد به الطالب.

كتابة بيانات الطالب بدقة.

تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في الامتحانات النهائية والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

يذكر أن امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية قد انطلقت في المدارس منذ يوم 11 مايو 2023 واستمرت حتى يوم 26 مايو الجاري وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي.

موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2023

عقب تفعيل رابط نتيجة صفوف النقل فى القاهرة 2023 زاد البحث عن موعد امتحانات الدبلومات والثانوية العامة حيث تنطلق امتحانات طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة يوم 27 مايو 2023 بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 11 يونيو2023.

موعد إعلان نتيجة رابعة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة

تعلن المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، نتيجة اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

وتعلن المدارس الابتدائية والإعدادية، غدا الأحد، نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، والصف السادس الابتدائي بعد غد يوم الإثنين.

وأشارت مديرية تعليم الجيزة إلى أنه في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور يتم إعلان النتائج طبقا للجدول المعلن على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم إعلان نتائج مرحلة النقل الثانوية فور انتهاء التصحيح.

يذكر أن محافظة الجيزة انتهت من اختبارات الشهادة الإعدادية الخميس الماضي، وجار أعمال تصحيح أوراق الإجابات.