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نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2021 في جميع محافظات مصر

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، وتشمل نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2021. وبلغت نسبة النجاح في دبلوم سياحة وفنادق 2021 ، 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى، لنظام ال 3 سنوات.…

جهاد سالم 6:27 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 6:27 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، وتشمل نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2021.

وبلغت نسبة النجاح في دبلوم سياحة وفنادق 2021 ، 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى، لنظام ال 3 سنوات.

كما بلغت نسبة النجاح في دبلوم سياحة وفنادق نظام 5 سنوات ، بلغت 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضى.

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وفيما يتعلق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج، التى تضم التجارى والزراعى والصناعة و دبلوم سياحة وفنادق ، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.

أما مدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها التى تضم دبلوم سياحة وفنادق والزراعة و الصنايع وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.

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ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2021 من خلال بوابة التعليم الفني عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://fany.moe.gov.eg/ExamResults

يذكر أن إجمالي الطلاب اللذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، قد بلغ 776020 طالب وطالبة وبلغ إجمالي الطلاب الناجحين 531050 بنسبة 68.43 %.

وتبدا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية يوم 14 أغسطس 2021، لنحو 212391 طالب بنسبة 27.37 %، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة فيبلغ 32565 بنسبة 4.20 %.

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بقلم جهاد سالم

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