الآن نتيجة دبلوم الصنايع 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات. طريقة الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2021 ويقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الرسمية للتعليم الفني ، وكتابة رقم الجلوس واختيار نوع…

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات.

طريقة الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2021

ويقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الرسمية للتعليم الفني ، وكتابة رقم الجلوس واختيار نوع التعليم الفني صناعي ، زراعي ، تجاري فندقي ويمكنك أيضا معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021

رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2021

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://fany.moe.gov.eg/ExamResults

جدير بالذكر عدد طلاب الدبلومات الفنية 2021 ، يبلغ نحو 818.7 الف طالب في كافة أقسام التعليم الفني تجاري ،صناعي ،زراعي و فندقي.

وشهدت امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2021 ، إجراء الامتحانات في عدد 1431 مادة امتحانية تم أداؤها في 3111 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وعقدت الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية 2021 ، (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) خلال الفترة من 5 يوليه وحتي 17 يوليه 2021 ، فيما تم اجراء الامتحانات التحريرية خلال الفترة من 19 يوليه وحتي 1يوليو 2021.