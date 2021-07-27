الآن نتيجة دبلوم الزراعة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر

تتيح وزارة التربية والتعليم لطلاب دبلوم الزراعة 2021 نتيجة دبلوم الزراعة 2021 بالاسم ورقم الجلوس , الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال بوابة التعليم الفني. وحددت التعليم الفني، رابط موحد للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ونتيجة دبلوم الزراعة 2021…

تتيح وزارة التربية والتعليم لطلاب دبلوم الزراعة 2021 نتيجة دبلوم الزراعة 2021 بالاسم ورقم الجلوس , الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال بوابة التعليم الفني.

وحددت التعليم الفني، رابط موحد للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ونتيجة دبلوم الزراعة 2021 برقم الجلوس والاسم في جميع محافظات مصر، والتي تشمل نتيجة دبلوم الزراعة 2021.

ويمكن لطلاب دبلوم الزراعة 2021 الحصول على النتيجة من خلال الدخول على بوابة التعليم الفني ، وتسجيل رقم الجلوس واختيار قسم زراعة.

حيث يقوم طلاب دبلوم الزراعة 2021 ، بالدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة التعليم الفني التالي : https://fany.moe.gov.eg/ExamResults

وتشمل نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، كافة أقسام التعليم الفني بنظام ال 3 سنوات وال 5 سنوات.

جدير بالذكر إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اعتمد منذ قليل نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 90.2 ٪.

ويبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية 2021 ، نحو 818.7 الف طالب في كافة أقسام التعليم الفني تجاري، صناعي ، زراعي و فندقي.

وادي طلاب الدبلومات الفنية 2021 الامتحانات ، في 3111 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 19 يوليه وحتي 1يوليو 2021.