نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة المنصورة 2022، حازت على الأكثر بحثا على مواقع الشبكة العنكبوتية، حيث انطلقت الخميس الماضي 11 أغسطس، المرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة «الدور الأول» 2022، وسيتم غلق التقديم اليوم الثلاثاء 15 أغسطس على أن تظهر نتيجة التنسيق عقب موعد غلق التقديم بأيام قليلة، ثم تبدأ المرحلة الثانية للتنسيق .. بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال هذا التقرير نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة المنصورة 2022.

نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة المنصورة 2022

كلية علاج طبيعي جامعة المنصورة 367، ومن المتوقع أن يكون المجموع للعام الحالي 370.

كلية الصيدلة جامعة المنصورة 367، ومن المتوقع أن يكون المجموع للعام الحالي 370.

كلية طب أسنان جامعة المنصورة 378، ومن المتوقع أن يكون المجموع للعام الحالي 381.

كلية طب بيطري المنصورة 359.0، ومن المتوقع أن يكون المجموع للعام الحالي 361.

تنسيق الكليات 2022 علمي علوم

ويتضمن تنسيق الكليات 2022 علمي علوم قائمة من الكليات بالجامعات والمعاهد التي تقبل الطلاب الحاصلين على الشعبة العلمية الناجحين في الكيمياء والفيزياء والأحياء.

وتتضمن تلك القائمة 27 جامعة حكومية بها كليات متعددة التخصصات، بجانب المعاهد العليا الخاصة والتي تكون مدة الدراسة بها بين سنتين إلى أربع سنوات.

كما يتضمن تنسيق الكليات 2022 علمي علوم المعاهد الفنية للتمريض مدة الدراسة بها 24 شهرا، ويضاف إلي الكليات والمعاهد السابقة الكليات والمعاهـد النظريـة التـي تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته وطبقا للحد الأدنى للشعب العلمية.

خطوات تنسيق الكليات 2022

انطلق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وفقاً للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 89.02% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية، و83.17% فأكثر لطلاب الشعبة الهندسية، و64.51% فأكثر للشعبة الأدبية.

وتقدم في المرحلة الأولى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة، وفقاً للسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمُشرف العام على مكتب التنسيق.

وفتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولي في تنسيق 2022 للقبول بالجامعات الخميس الماضي، حيث يقوم طلاب الثانوية العامة بتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، بموقع التنسيق الإلكترونى، ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات حتى اليوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022، وفقًا للحد الأدنى التالى:

تنسيق المرحلة الأولى 2022



الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

إجمالي عدد الطلاب: 117758

وأكدت وزارة التعليم العالى أن القبول بالجامعات والمعاهد سيكون عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.

المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق

كما يتم تشغيل واستخدام الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية، من خلال مدة محددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وهي خمسة ايام سوف يتقدم الطلاب برغباتهم، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التى أقرتها” منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية”، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

موعد إدخال رغبات مراحل التنسيق

وحول مواعيد إدخال الرغبات، أكد مكتب التنسيق أنه يمكن عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، و على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

كما يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ونوهت وزارة التعليم العالى إلى أنه ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.