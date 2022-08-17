أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 2022، حيث بلغ تنسيق كلية علاج طبيعي القاهرة 373 درجة للحد الادني .

وتتضمن الشروط الخاصة بالقبول الا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 21 عام، وتقبل الكليه الحاصلين علي الشهاده الثانويه العامه من شعبه علمي علوم .

تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 2022

نتائج المرحلة الأولى لشعبة العلمي علوم للعام الحالي 2022، مقارنة بنتائج تنسيق العام الماضي 2021، حيث جاءت نتيجة المرحلة الأولى علمي رياضة 2022 الحد الأدنى 365 درجة أي 89.02% .

ويجب على الطالب التوجه فور اعلان نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 2022 بالذهاب الى الكلية وتقديم الاوراق الخاصة بهم مع اوراق الترشيح للكلية لبدء القيد بالكلية للعام الدراسي 2022/2023.

كما يترقب طلاب الثانوية العامة بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية بعد إعلان نتيجة المرحلة الاولي اليوم.

وتدخل كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 2022 ، ضمن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية يوم الخميس الماضي والذي استمر حتي الاثنين الماضي .

ووفقاً للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، ومنها نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 2022.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمشرف العام على مكتب التنسيق أنه تقدم في المرحلة الأولى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة.