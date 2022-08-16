ينتظر طلاب الثانوية العامة 2022 نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة الزقازيق ، بعد تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى، حيث تضمن تنسيق الكليات 2022 علمي علوم قائمة من الجامعات والمعاهد والتي تقبل طلاب علمي علوم وفقا لعدد من الضوابط التي حددتها للعام الدراسي 2022-2023.

بوابة”المال نيوز” تستعرض أبرز ملامح نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة الزقازيق 2022

نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة الزقازيق 2022

كلية علاج طبيعي جامعة الزقازيق367، ومن المتوقع أن يكون المجموع للعام الحالي 370.

كلية الطب جامعة الزقازيق 382، ومن المتوقع أن يكون المجموع للعام الحالي 385.

كلية الصيدلة جامعة الزقازيق 366، ومن المتوقع أن يكون المجموع للعام الحالي 369.

كلية طب أسنان الزقازيق 374، ومن المتوقع أن يكون المجموع للعام الحالي 377.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

إجمالي عدد الطلاب: 117758

وأكدت وزارة التعليم العالى أن القبول بالجامعات والمعاهد سيكون عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.

المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق

يتم تشغيل واستخدام الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية، من خلال مدة محددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وهي خمسة ايام سوف يتقدم الطلاب برغباتهم، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التى أقرتها” منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية”، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

موعد إدخال رغبات مراحل التنسيق

وحول مواعيد إدخال الرغبات، أكد مكتب التنسيق أنه يمكن عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، و على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

كما يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

و نوهت وزارة التعليم العالى إلى أنه ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.