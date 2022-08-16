وجدت نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة الإسكندرية 2022، حركة مؤشرات بحث على الشبكة العنكبوتية، حيث يرتبط تنسيق الثانوية العامة بشكل كبير بنسبة النجاح، فكلما كانت نسبة النجاح مرتفعة كلما كان التنسيق مرتفعا والعكس صحيح، ووفقًا لتنسيق العام الماضي لدرجات القبول بكليات جامعة الإسكندرية، حيث كان الحد الأدنى لكلية الطب 90.7% وطب الأسنان 90.2% والعلاج الطبيعي 88.5% والصيدلة 388.5%، وبالتالي فإن تنسيق كليات جامعة الإسكندرية المتوقع 2022 قد يشهد انخفاضا هذا العام للكليات الأدبية نتيجة لانخفاض نسبة النجاح مع ارتفاعه في الكليات العلمية.

بوابة «المال نيوز» ترصد في السطور التالية بعد دراسة أولية للنتيجة، مؤشرات القبول تنسيق كليات جامعة الإسكندرية المتوقعة 2022 على أن تكون الكليات المتاحة كالتالي:

نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة الإسكندرية 2022

كلية علاج طبيعي 91%.

كلية طب الأسنان 92%.

كلية صيدلة 91%.

كلية علوم 85%.

كلية الفنون التطبيقية 77.31٪ والفنون الجميلة عمارة 80٪.

كلية الهندسة83 %.

كلية حاسبات ومعلومات 83%.

وفيما يلي أبرز درجات نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة الإسكندرية 2022:

كلية الطب جامعة الإسكندرية 382، ومن المتوقع أن يكون المجموع للعام الحالي 385.

كلية طب أسنان الإسكندرية 373.5، ومن المتوقع أن يكون المجموع للعام الحالي 376.5.

كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية 364، ومن المتوقع أن يكون المجموع للعام الحالي 367.

وتقدم في المرحلة الأولى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة، وفقاً للسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمُشرف العام على مكتب التنسيق.

وفتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى في تنسيق 2022 للقبول بالجامعات الخميس الماضي، حيث يقوم طلاب الثانوية العامة بتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، بموقع التنسيق الإلكترونى، ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات حتى اليوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022، وفقًا للحد الأدنى التالى:

تنسيق المرحلة الأولى 2022

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

إجمالي عدد الطلاب: 117758

وأكدت وزارة التعليم العالى أن القبول بالجامعات والمعاهد سيكون عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.

المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق

كما يتم تشغيل واستخدام الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية، من خلال مدة محددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وهي خمسة ايام سوف يتقدم الطلاب برغباتهم، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

موعد إدخال رغبات مراحل التنسيق

وحول مواعيد إدخال الرغبات، أكد مكتب التنسيق أنه يمكن عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، و على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

كما يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.