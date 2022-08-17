ظهرت نتيجة تنسيق كلية طب جامعة طنطا 2022 شعبة علمي علوم والتي بلغ مجموعها 383 درجة للحد الأدنى.

وأعلنت نتيجة تنسيق كلية طب جامعة طنطا 2022 ضمن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية يوم الخميس الماضي والذي استمر حتى الاثنين الماضي .

وذلك وفقاً للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية، و83.17% فأكثر لطلاب الشعبة الهندسية، و64.51% فأكثر للشعبة الأدبية، ومنها نتيجة تنسيق كلية طب جامعة طنطا 2022 .

تنسيق كلية طب جامعة طنطا 2022

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمشرف العام على مكتب التنسيق إنه تقدم في المرحلة الأولى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة.

وأظهرت شرائح المجاميع التكرارية للطلاب، أن عدد الطلاب فى شريحة من 90% إلى 100% بلغ 18500 طالب بالقياس لعدد المطلوبين في القطاع الطبي الذي يبلغ 12 ألف لطب، و800 لصيدلة و4000 لعلاج طبيعي وأسنان .