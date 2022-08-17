ظهرت نتيجة تنسيق كلية طب جامعة حلوان 2022 شعبة علمي علوم وبلغ مجموع الحد الأدنى لها في المرحلة الأولى من التنسيق 378 درجة.

وأعلنت نتيجة تنسيق كلية طب جامعة حلوان 2022 ضمن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية يوم الخميس الماضي والذي استمر حتي الاثنين الماضي .

وذلك وفقاً للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية، و83.17% فأكثر لطلاب الشعبة الهندسية، و64.51% فأكثر للشعبة الأدبية، ومنها نتيجة تنسيق كلية طب جامعة حلوان 2022 .

تنسيق كلية طب جامعة حلوان 2022

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمشرف العام على مكتب التنسيق إنه تقدم في المرحلة الأولى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة.

وأظهرت شرائح المجاميع التكرارية للطلاب، أن عدد الطلاب فى شريحة من 90% إلى 100% بلغ 18500 طالب بالقياس لعدد المطلوبين في القطاع الطبي الذي يبلغ 12 ألف لطب، و800 لصيدلة و4000 لعلاج طبيعي وأسنان .