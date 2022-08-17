اعلن مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق كلية طب جامعة القاهرة 2022 ليبلغ 381 درجة بنسبة مئوية نحو92.9 % مقارنة بنتيجة الكليه خلال العام الماضي والذي بلغ نحو 380 درجة في 2021

ووفقا لمكتب التنسيق بلغ عدد الطلبه المقبولين بعد اعلان نتيجة تنسيق كلية طب جامعة القاهرة 2022 نحو طالب ، وذلك في اطار خطة وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة لزيادة عدد الاطباء خلال الفترة المقبلة.

مكتب تنسيق الجامعات

وتتضمن الخطوة التالةه للطلاب بعد اعلان نتيجة تنسيق كلية طب جامعة القاهرة 2022 قيام الطلاب بالذهاب الى الكلية وتقديم الاوراق الخاصة بهم مع اوراق الترشيح للكلية لبدء القيد بالكلية للعام الدراسي 2022-2023.

وفي ذات السياق ينتظر طلاب الثانوية العامة بدء انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022 بعد إعلان نتيجة المرحلة الاولي اليوم.



وتتضمن خطوات تسجيل رغبات الطلبه في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لعام 2022 ما يلي :-

الدخول الى موقع التنسيق الالكتروني

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري المملوك للطالب .

ثم يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب المناسب له ووفقا لطموحاته مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والاقليمي.

وتعد كلية طب جامعة القاهرة او ما تعرف بالقصر العيني من أقدم كليات الطب في مصر حيث تم إنشائه في عام 1827 وهو يعتبر مستشفى لإحالة ملايين المرضى الذين يتدفقون سنويًا من جميع أنحاء الجمهورية لتلقي العلاج في قصر العيني.

يتم علاج حاليا ما يصل إلى مليوني مريض سنويا وتوظف حوالي 3.000 طبيب و 11.000 موظف ، بكونها في الأساس مستشفى جامعي تم تطور قصر العيني ليكون مركزا لتعليم وتدريب الأطباء، فضلا عن اكتساب سمعة قوية للبحوث العلمية المتقدمة.

في عام 2014 ، قام بتدريب 5.710 طالب جامعي مصرى، و 8.219 طالب دراسات عليا، و .3.588 طالب دكتوراه

كوشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن جهود الدولة في سد عجز الأطباء خلال بيان امس إلى أنه سيتم مضاعفة أعداد كليات الطب وستظهر خلال مدة من ٣ إلى ٤ سنوات.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عن الاستراتيجية التي يعمل بها خلال الفترة المقبلة هي البناء على ما سبق واستكمال المبادرات الصحية الرئاسية.