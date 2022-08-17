ظهرت منذ قليل نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الأسكندرية 2022 ،ووفقا لمؤشرات التنسيق بالمرحلة الأولي بلغ عدد الطلبه المقبولين بعد اعلان نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الأسكندرية 2022 نحو طالب ، بعد اعلان خطة وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة لزيادة عدد الاطباء خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن الخطوة التالية للطلاب بعد إعلان نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الأسكندرية 2022 قيام الطلاب بالذهاب الى الكلية وتقديم الأوراق الخاصة بهم مع أوراق الترشيح للكلية لبدء القيد بالكلية للعام الدراسي 2022-2023.

وفي ذات السياق ينتظر طلاب الثانوية العامة بدء انطلاث المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022 بعد إعلان نتيجة المرحلة الاولي اليوم.



ويصل اقسام كلية طب جامعة الأسكندرية الى نحو 33 قسم وهما كالتالي :-

الأمراض الصدرية. الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية. الفارماكولوجيا الإكلينيكية. طب المجتمع. الطب الحرج. الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة. طب الطوارئ. الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية. جراحة المسالك البولية والتناسلية. علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية. التشريح الآدمي وعلم الأجنة. الأمراض الباطنة. الكيمياء الحيوية الطبية. التعليم الطبي. الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة. الطفيليات الطبية. الفسيولوجيا الطبية. أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي. جراحة المخ والأعصاب. التوليد وأمراض النساء. علاج الأورام والطب النووي. طب وجراحة العين. جراحة العظام والكسور والإصابات. الأذن والأنف والحنجرة. علم الأمراض. طب الأطفال. الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل. الأشعة التشخيصية والتدخلية. الجراحة. طب المناطق الحارة. التخدير والعناية المركزة الجراحية. أمراض القلب والأوعية الدموية. جراحة القلب والصدر

وتم تأسيس كلية الطب جامعة الأسكندرية بناء على مرسوم المَلكي رقم 32 في أغسطس عام 1942 من قِبل الملك فاروق الأول ، وبدأ التدريس في الكُلية العام الدراسي 1942-1943 .

وقام مجموعه من أساتذة الطب بتدشين الكُلية عن طَريق التعاون مثل الدكتور علي ابراهيم باشا أستاذ الجراحه والدُكتور محمود محفوظ بك طبيب العُيون الشَهير في الإسكندرية ورئيس مستشفى الإسكندرية للعين آنذاك، فاستطاعوا إنشاء جامعة جديدة بالإسكندرية وكان عدد خريجي أول دفعة من مدرسة طب الإسكندرية الحديثة 4 أطباء