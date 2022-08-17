نتيجة تنسيق كلية صيدلية جامعة عين شمس 2022 وارتفاعها 7.5 درجة عن العام الماضي

تم الإعلان اليوم عن نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة عين شمس 2022 ، وهي إحدى الكليات ضمن شعبة علمي علوم بالثانوية العامة إذ وصل درجة القبول للكلية إلى 370 درجة، بنسبة مئوية تصل إلى 90.24 % درجة .

وزارة التعليم العالي

وأعلنت وزارة التعليم العالي اليوم تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة حيث أظهرت نتيجة تنسيق كلية الصيدلة بجامعة عين شمس 2022 أن هناك ارتفاعا في عدد المقبولين بشكل طفيف.

وطبقا للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية، بينما يصل عدد طلاب الشعبة الهندسية إلى 83.17% بالإضافة إلى 64.51% فأكثر للشعبة الأدبية، ومنها نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة عين شمس 2022 .

ووفقا لرئس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا تقدم في المرحلة الأولى أكثر من 60 ألف طالب.

وأظهرت شرائح المجاميع التكرارية للطلاب، أن عدد الطلاب فى شريحة من 90% إلى 100% بلغ 18500 طالب بالقياس لعدد المطلوبين في القطاع الطبي الذي يبلغ 12 ألف لطب، و800 لصيدلة و4000 لعلاج طبيعي وأسنان .