ظهرت نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة طنطا 2022 وهي شعبة علمي علوم بحد أدني 370 درجة

وكانت نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة طنطا 2022 التى ظهرت اليوم ، ضمن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية يوم الخميس الماضي والذي استمر حتي الاثنين الماضي .

و وفقاً للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية، و83.17% فأكثر لطلاب الشعبة الهندسية، و64.51% فأكثر للشعبة الأدبية، ومنها نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة طنطا 2022 .

تنسيق كلية صيدلة جامعة طنطا 2022

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمشرف العام على مكتب التنسيق أنه تقدم في المرحلة الأولى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة.

وأظهرت شرائح المجاميع التكرارية للطلاب، أن عدد الطلاب فى شريحة من 90% إلى 100% بلغ 18500 طالب بالقياس لعدد المطلوبين في القطاع الطبي الذي يبلغ 12 ألف لطب، و800 لصيدلة و4000 لعلاج طبيعي وأسنان .