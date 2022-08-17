نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة القاهرة 2022 وارتفاعها 6 درجات عن العام الماضي

أعلن وزير التعليم العالي صباح اليوم في مؤتمر صحفي نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق وكان أبرزها ارتفاع نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة القاهرة 2022 ، والتى تعد ضمن كليات شعبة علمى علوم.

وتعد كلية الصيدلة جامعة القاهرة إحدى أبرز الكليات على مستوي الجمهورية وأعرقها ، حيث شهدت نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة القاهرة 2022 القبول من درجة 370 درجة بنسبة مئوية تصل إلى 90.24 % بارتفاع قدره 6 درجات عن العام الماضي.

تنسيق الجامعات

وطبقا للحد الأدنى للمرحلة الأولي للتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية، بينما يصل عدد طلاب الشعبة الهندسية الى 83.17% بالاضافة الى 64.51% فأكثر للشعبة الأدبية، ومنها نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة عين شمس 2022 .

وكلية الصيدلة جامعة القاهرة إحدى الكليات العريقة التى تم إنشاؤها 1832 وكانت تعرف باسم مدرسة الصيدلة، ثم اندمجت مع كلية الطب لتنفصل وتصبح جامعة فؤاد الأول هي كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام 1955.

ومن المرتقب أن يكون هناك الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة أدبية هى:” كليات التربية، كليات الآداب انتظام وانتساب، كليات الحقوق، انتظام وانتساب وكلية السياحة والفنادق، كليات الخدمة الاجتماعية.

وبالنسبة لشعبة الرياضيات: بعض كليات الهندسة، حاسبات ومعلومات، الذكاء الاصطناعين التخطيط العمراني، فنون جميلة عمارة، جامعات تكنولوجية، اقتصاد وعلوم سياسية، ألسن، إعلام.