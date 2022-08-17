ظهرت نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان 2022، والتي بلغت 352 درجة للحد الأدني وذلك في المرحلة الأولى من التنسيق 2022 .

وتتضمن الشروط الخاصة بالقبول ألا يزيد عمر الطالب المتقدم على 21 عاما، وتقبل الكلية الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من شعبة علمي رياضة .

ويجب على الطالب التوجه فور إعلان نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان 2022 بالذهاب إلى الكلية وتقديم الأوراق الخاصة بهم مع أوراق الترشيح للكلية لبدء القيد بالكلية للعام الدراسي 2022/2023.

كما يترقب طلاب الثانوية العامة بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى اليوم.

وكان قد انطلق نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان 2022 ، وذلك ضمن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية يوم الخميس الماضي والذي استمر حتي الاثنين الماضي .

وذلك وفقاً للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 83.17% فأكثر لطلاب الشعبة الهندسية، ومنها نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة 2022.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان 2022

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمشرف العام على مكتب التنسيق أنه تقدم في المرحلة الأولى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة.

وأظهرت نتائج المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة للعام الحالي 2022، الحد الأدنى 341 درجة أي 83.17% ، وذلك في نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان 2022 .