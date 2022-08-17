نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 2022

ظهرت نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الاسكندرية 2022، والتي بلغت 353 درجة كحد أدني في المرحلة الاولي من التنسيق .

وتتضمن الشروط الخاصة بالقبول الا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 21 عام، وتقبل الكليه الحاصلين علي الشهاده الثانويه العامه من شعبه علمي رياضة .

ويجب على الطالب التوجه فور اعلان نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الاسكندرية 2022 بالذهاب الى الكلية وتقديم الاوراق الخاصة بهم مع اوراق الترشيح للكلية لبدء القيد بالكلية للعام الدراسي 2022/2023.

كما يترقب طلاب الثانوية العامة بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية بعد إعلان نتيجة المرحلة الاولي اليوم.

وكان قد انطلق نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الاسكندرية 2022 ، وذلك ضمن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية يوم الخميس الماضي والذي استمر حتي الاثنين الماضي .

وذلك وفقاً للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 83.17% فأكثر لطلاب الشعبة الهندسية، ومنها نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الاسكندرية 2022.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الاسكندرية 2022

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمشرف العام على مكتب التنسيق أنه تقدم في المرحلة الأولى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة.

وأظهرت نتائج المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة للعام الحالي 2022، الحد الأدنى 341 درجة أي 83.17% ، وذلك في نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الاسكندرية 2022 .