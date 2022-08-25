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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم
جهاد سالم

جهاد سالم

2:48 م, الخميس, 25 أغسطس 22

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم .

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم

واظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم ، انتهاء الحد الأدني للقبول بكليات الطب البيطري عند 356 درجة .

وبلغ الحد الأدني لكليات الحاسبات والمعلومات عند 357 درجة ، وكليات العلوم عند 338 درجة .

وتضمنت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم ، انتهاء الحد الأدني لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية عند 342 درجة ، و الألسن عند 335 درجة ، والآثار 311 درجة

وانتهي الحد الأدني لتنسيق كليات التمريض عند 284 درجة ، والإعلام عند 279 درجة ، والزراعة عند 280 درجة .

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم بلغ 246 درجة فأكثر بنسبة 60% .

تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم

  • طب بيطري المنصورة ٣٦٥
  • حاسبات ومعلومات قنا علوم ٣٦٥
  • حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم ٣٦٥
  • علوم البترول والتعدين مطروح – علوم ٣٦٥
  • طب بيطري سوهاج ٣٦٤
  • طب بيطري الزقازيق ٣٦٣
  • حاسبات ومعلومات أسيوط علوم ٣٦٣
  • حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم ٣٦٣
  • طب بيطري كفر الشيخ ٣٦٣
  • طب بيطري عين شمس ٣٦٣
  • حاسبات ومعلومات دمياط علوم ٣٦٣
  • حاسبات ومعلومات طنطا علوم ٣٦٢
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢
  • حاسبات ومعلومات المنيا علوم ٣٦٢
  • حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم ٣٦٢
  • حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم ٣٦٢
  • طب بيطري المنوفية ٣٦٢
  • طب بيطري دمنهور ٣٦٢
  • طب بيطري الإسكندرية ٣٦١
  • طب بيطري أسيوط ٣٦١
  • حاسبات ومعلومات الأقصر علوم ٣٦١
  • حاسبات ومعلومات عين شمس علوم ٣٦١
  • حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم ٣٦١
  • حاسبات ومعلومات بني سويف علوم ٣٦٠
  • ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم ٣٦٠
  • طب بيطري بنها ٣٦٠
  • طب بيطري جنوب الوادي ٣٦٠
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم ٣٦٠
  • طب بيطري القاهرة ٣٦٠
  • طب بيطري المنيا ٣٥٩
  • حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم ٣٥٩
  • حاسبات ومعلومات السويس علوم ٣٥٩
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم ٣٥٩
  • حاسبات ومعلومات الفيوم علوم ٣٥٨
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ٣٥٨
  • طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية ٣٥٨
  • طب بيطري مدينة السادات ٣٥٨
  • طب بيطري بني سويف ٣٥٧
  • حاسبات و معلومات العريش علوم ٣٥٧
  • حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم ٣٥٧
  • طب بيطري أسوان ٣٥٧
  • طب بيطري مطروح ٣٥٧
  • طب بيطري الوادي الجديد ٣٥٦
  • طب بيطري العريش ٣٥٦
  • ألسن كفر الشيخ ٣٥٥
  • تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية ٣٥٤
  • علوم سوهاج ٣٥٢
  • اقتصاد و علوم سياسية القاهرة ٣٥٢
  • تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف ٣٥١
  • تمريض بور سعيد ٣٥١
  • الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف ٣٥٠
  • علوم دمنهور ٣٤٩
  • ألسن قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤٩
  • علوم الزقازيق ٣٤٧
  • علوم كفر الشيخ ٣٤٧
  • تمريض المنصورة ٣٤٧
  • معهد فني صحى المنصوره ٣٤٦
  • الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية ٣٤٦
  • علوم المنصورة ٣٤٦
  • علوم القاهرة ٣٤٦
  • علوم جنوب الوادي ٣٤٦
  • علوم الإسكندرية ٣٤٥
  • علوم أسيوط ٣٤٥
  • تمريض طنطا ٣٤٤
  • علوم طنطا ٣٤٣
  • سياسة واقتصاد السويس ٣٤٣
  • علوم بنها ٣٤٣
  • معهد فني صحى طنطا ٣٤٢
  • علوم المنيا ٣٤٢
  • علوم عين شمس ٣٤٢
  • سياسة واقتصاد بني سويف ٣٤٢
  • علوم بور سعيد ٣٤١
  • علوم دمياط ٣٤١
  • علوم المنوفية بشبين الكوم ٣٤١
  • علوم قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤١
  • معهد فني صحى الزقازيق ٣٤٠
  • علوم الفيوم ٣٤٠
  • علوم أسوان ٣٤٠
  • تمريض دمياط ٣٤٠
  • علوم بني سويف ٣٣٩
  • علوم السويس ٣٣٩
  • المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية ٣٣٩
  • علوم حلوان ٣٣٩
  • علوم العريش ٣٣٨
  • ألسن عين شمس ٣٣٨
  • علوم بنات عين شمس ٣٣٨
  • علوم الوادي الجديد ٣٣٨
  • تمريض الزقازيق ٣٣٧
  • ألسن أسوان ٣٣٧
  • ألسن الفيوم ٣٣٧
  • معهد فني صحى اسماعيليه ٣٣٧
  • ألسن الأقصر ٣٣٦
  • الاعاقة والتأهيل الزقازيق ٣٣٦
  • ألسن بني سويف ٣٣٦
  • ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة ٣٣٦
  • ألسن سوهاج ٣٣٥
  • ألسن المنيا ٣٣٥
  • معهد فني صحى بور سعيد ٣٣٥
  • معهد فني صحى سوهاج ٣٣٤
  • تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد ٣٣٤
  • تمريض دمنهور ٣٣٤
  • معهد فني صحى اسيوط ٣٣٣
  • علوم البترول والتعدين مطروح ٣٣٣
  • فنى صحي جنوب الوادي ٣٣٢
  • معهد فني صحى الاسكندريه ٣٣٢
  • علوم الارض بني سويف ٣٣٢
  • تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٣٢
  • الاعاقة والتأهيل بني سويف ٣٣١
  • فنون تطبيقية بنها ٣٣١
  • معهد فني صحى بنها ٣٢٩
  • آثار دمياط ٣٢٨
  • علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ ٣٢٨
  • فنون تطبيقية حلوان ٣٢٧
  • فنى تمريض طنطا ٣٢٧
  • فنى تمريض المنصورة ٣٢٦
  • تربية الزقازيق ٣٢٥
  • تربية المنصورة ٣٢٤
  • آثار القاهرة ٣٢٤
  • مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم ٣٢٤
  • آثار عين شمس ٣٢٤
  • آثار أسوان ٣٢٣
  • تمريض بنها ٣٢٣
  • معهد فني صحى رياضه طنطا ٣٢٣
  • فنون تطبيقية دمياط ٣٢٢
  • تمريض كفر الشيخ ٣٢٢
  • تمريض أسيوط ٣٢١
  • معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم ٣٢١
  • آثار الأقصر ٣٢١
  • آثار و لغات مطروح ٣٢١
  • معهد فني صحى بنى سويف ٣٢٠
  • فنون تطبيقية بني سويف ٣١٩
  • الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش ٣١٩
  • آثار الفيوم ٣١٨
  • تربية طنطا ٣١٨
  • تجارة المنصورة ٣١٧
  • ثروة سمكية السويس ٣١٧
  • تمريض سوهاج ٣١٧
  • تربية بور سعيد ٣١٥
  • فنى تمريض الزقازيق ٣١٤
  • زراعة المنصورة ٣١٤
  • تجارة الزقازيق ٣١٤
  • حقوق الزقازيق ٣١٣
  • فنون جميلة (عمارة) حلوان ٣١٣
  • تمريض المنيا ٣١٣
  • تمريض جنوب الوادي ٣١٢
  • فنون جميلة (فنون) الإسكندرية ٣١٢
  • آثار جنوب الوادي ٣١١
  • فنى تمريض كفر الشيخ ٣١١
  • المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين ٣١١
  • تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق ٣١١
  • تجارة العريش ٣١١
  • تمريض القاهرة ٣١١
  • حقوق كفرالشيخ ٣١٠
  • تجارة كفر الشيخ ٣١٠
  • فنى تمريض الزقازيق بفاقوس ٣١٠
  • معهد فني صحى رياضه الزقازيق ٣١٠
  • آثار سوهاج ٣١٠
  • إعلام القاهرة ٣١٠
  • فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية ٣١٠
  • زراعة القاهرة ٣١٠
  • زراعة دمنهور ٣١٠
  • زراعة دمياط ٣٠٩
  • تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط ٣٠٩
  • تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة ٣٠٩
  • فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٠٨
  • تجارة دمياط ٣٠٨
  • فنى تمريض الإسكندرية ٣٠٧
  • تربية المنوفية بشبين الكوم ٣٠٧
  • تربية طفولة مبكرة الزقازيق ٣٠٧
  • تمريض قناة السويس بالإسماعيلية ٣٠٧
  • تمريض عين شمس ٣٠٧
  • تمريض مطروح ٣٠٦
  • تمريض الإسكندرية ٣٠٦
  • المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة ٣٠٦
  • تربية دمنهور ٣٠٦
  • دار العلوم القاهرة ٣٠٦
  • فنون جميلة (عمارة) المنصورة ٣٠٦
  • تربية كفر الشيخ ٣٠٤
  • المعهد الفنى للتمريض بالجونة ٣٠٣
  • تجارة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٠٣
  • تربية الإسكندرية ٣٠٣
  • تجارة طنطا ٣٠٣
  • زراعة الإسكندرية ٣٠٢
  • إعلام المنوفية ٣٠٢
  • تربية طفولة مبكرة المنصورة ٣٠١
  • تجارة بور سعيد ٣٠١
  • زراعة طنطا ٣٠١
  • تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية ٣٠١
  • تمريض بني سويف ٣٠١
  • تمريض حلوان ٣٠٠
  • معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم ٣٠٠
  • تربية طفولة مبكرة بور سعيد ٣٠٠
  • زراعة عين شمس ٣٠٠
  • زراعة الزقازيق ٢٩٩
  • تجارة بنها ٢٩٩
  • تربية بنها ٢٩٩
  • تجارة الإسكندرية ٢٩٩
  • تجارة دمنهور ٢٩٩
  • تجارة القاهرة ٢٩٩
  • تربية عين شمس ٢٩٩
  • أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم ٢٩٩
  • تربية مدينة السادات ٢٩٨
  • المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا ٢٩٨
  • فنون جميلة (عمارة) المنيا ٢٩٨
  • فنون جميلة (فنون) حلوان ٢٩٨
  • تربية المنيا ٢٩٨
  • تجارة المنوفية بشبين الكوم ٢٩٧
  • معهد فني صحى اسوان ٢٩٧
  • تجارة و إدارة أعمال حلوان ٢٩٧
  • تجارة سوهاج ٢٩٧
  • فنون جميلة (فنون) المنصورة ٢٩٧
  • تربية (تعليم ابتدائي) طنطا ٢٩٧
  • تجارة جنوب الوادي ٢٩٦
  • تجارة عين شمس ٢٩٦
  • تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد ٢٩٦
  • فنون جميلة (عمارة) أسيوط ٢٩٦
  • تمريض الفيوم ٢٩٦
  • تجارة بني سويف ٢٩٥
  • زراعة كفر الشيخ ٢٩٥
  • تجارة انتساب موجه المنصورة ٢٩٥
  • معهد فني صحى امبابة ٢٩٥
  • زراعة الإسكندرية بسابا باشا ٢٩٤
  • تجارة السويس ٢٩٤
  • المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية ٢٩٤
  • تجارة أسوان ٢٩٣
  • فنون جميلة (فنون) المنيا ٢٩٣
  • تجارة أسيوط ٢٩٣
  • فنى تمريض المنيا ٢٩٣
  • فنى تمريض أسيوط ٢٩٣
  • فنون جميلة (فنون) أسيوط ٢٩٣
  • تجارة مدينة السادات ٢٩٢
  • إعلام بني سويف ٢٩٢
  • المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام ٢٩٢
  • فنون جميلة (فنون) الأقصر ٢٩٢
  • تربية رياضية بنين دمياط ٢٩٠
  • فنى تمريض سوهاج ٢٩٠
  • تجارة انتساب موجه الزقازيق ٢٩٠
  • زراعة المنوفية بشبين الكوم ٢٩٠
  • فنى تمريض جنوب الوادي ٢٨٩
  • زراعة بنها بمشتهر ٢٨٩
  • تربية طفولة مبكرة المنوفية ٢٨٩
  • تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ ٢٨٩
  • معهد فني صحى رياضه بور سعيد ٢٨٩
  • معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر ٢٨٨
  • تربية (طفولة) كفر الشيخ ٢٨٧
  • تجارة انتساب موجه دمياط ٢٨٧
  • زراعة سوهاج ٢٨٧
  • تجارة انتساب موجه كفر الشيخ ٢٨٧
  • تربية سوهاج ٢٨٧
  • العلوم الزراعية البيئية العريش ٢٨٧
  • تربية طفولة مبكرة أسيوط ٢٨٦
  • تربية جنوب الوادي ٢٨٦
  • فنى تمريض بنها ٢٨٦
  • زراعة قناة السويس بالإسماعيلية ٢٨٥
  • زراعة الفيوم ٢٨٥
  • تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية ٢٨٥
  • تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية ٢٨٥
  • عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم ٢٨٥
  • الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم ٢٨٥
  • زراعة مطروح بفوكه ٢٨٥
  • تمريض أسوان ٢٨٤
  • ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد ٢٨٤
  • تربية (طفولة) طنطا ٢٨٤
  • دار العلوم انتساب موجه القاهرة ٢٨٤
  • تجارة انتساب موجه الإسكندرية ٢٨٤
  • تجارة انتساب موجه طنطا ٢٨٤
  • تجارة انتساب موجه القاهرة ٢٨٣
  • تربية الفيوم ٢٨٣
  • ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب ٢٨٣
  • تربية جنوب الوادي بالغردقة ٢٨٣
  • تربية أسيوط ٢٨٢
  • زراعة بني سويف ٢٨٢
  • تجارة انتساب موجه دمنهور ٢٨٢
  • تجارة انتساب موجه بور سعيد ٢٨٢
  • تجارة انتساب موجه بنها ٢٨٢
  • مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ٢٨١
  • تربية مطروح ٢٨١
  • زراعة و موارد طبيعية أسوان ٢٨١
  • تجارة انتساب موجه عين شمس ٢٨١
  • تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم ٢٨١
  • تربية (تعليم ابتدائي) المنيا ٢٨١
  • زراعة الوادي الجديد ٢٨١
  • تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور ٢٨١
  • الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى ٢٨١
  • حقوق المنيا ٢٨١
  • زراعة أسيوط ٢٨١
  • معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات ٢٨١
  • إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس ٢٨٠
  • زراعة جنوب الوادي ٢٨٠
  • حقوق سوهاج ٢٨٠
  • تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان ٢٨٠
  • تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية ٢٨٠
  • زراعة المنيا ٢٨٠
  • إعلام جنوب الوادي ٢٧٩
  • تجارة انتساب موجه مدينة السادات ٢٧٨
  • تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات ٢٧٨
  • تربية الإسكندرية رياضة ٢٧٨
  • تربية حلوان ٢٧٨
  • تربية قناة السويس بالإسماعيلية ٢٧٨
  • تربية طفولة مبكرة الإسكندرية ٢٧٨
  • تجارة انتساب موجه بني سويف ٢٧٨
  • تجارة انتساب موجه أسوان ٢٧٨
  • تجارة انتساب موجه أسيوط ٢٧٧
  • تجارة انتساب موجه السويس ٢٧٧
  • تربية نوعية الزقازيق ٢٧٧
  • معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس ٢٧٧
  • تربية طفولة مبكرة دمنهور ٢٧٧
  • تجارة انتساب موجه جنوب الوادي ٢٧٧
  • تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم ٢٧٦
  • تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية ٢٧٦
  • تجارة انتساب موجه العريش ٢٧٦
  • تجارة انتساب موجه سوهاج ٢٧٦
  • تربية السويس ٢٧٦
  • معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم ٢٧٦
  • حقوق دمياط ٢٧٥
  • تربية طفولة مبكرة مدينة السادات ٢٧٥
  • دار العلوم الفيوم ٢٧٥
  • تربية بنات عين شمس ٢٧٤
  • تربية طفولة مبكرة القاهرة ٢٧٣
  • تربية نوعية طنطا ٢٧٣
  • آداب القاهرة ٢٧٣
  • معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم ٢٧٣
  • تربية نوعية كفر الشيخ ٢٧٣
  • تربية طفولة مبكرة الفيوم ٢٧٢
  • تربية (تعليم ابتدائي) بنها ٢٧
  • حقوق انتساب موجه الزقازيق ٢٧٢
  • معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم ٢٧٢
  • دار العلوم أسوان ٢٧١
  • تربية الوادي الجديد ٢٧١
  • آداب المنصورة ٢٧١
  • تربية بني سويف ٢٧٠
  • تربية طفولة مبكرة المنيا ٢٧٠
  • تربية طفولة مبكرة مطروح ٢٧٠
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية ٢٦٩
  • فنى تمريض بني سويف ٢٦٩
  • تربية العريش ٢٦٩
  • تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس ٢٦٩
  • دار العلوم المنيا ٢٦٩
  • تربية طفولة مبكرة بني سويف ٢٦٨
  • تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط ٢٦٨
  • معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم ٢٦٨
  • تربية نوعية الإسكندرية ٢٦٧
  • تربية نوعية المنصورة ٢٦٧
  • آداب الزقازيق ٢٦٧
  • حقوق انتساب موجه كفر الشيخ ٢٦
  • تربية (طفولة) الإسكندرية ٢٦٥
  • تربية الفيوم رياضة ٢٦٥
  • تربية (طفولة) دمنهور ٢٦٤
  • تربية نوعية المنيا ٢٦٤
  • آداب بنها ٢٦٣
تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
  • الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعية ٢٦٣
  • معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. ٢٦٣
  • معهد فني صحى رياضه سوهاج ٢٦٢
  • آداب الإسكندرية ٢٦٢
  • القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم ٢٦٢
  • حقوق الإسكندرية ٢٦١
  • تربية (تعليم ابتدائي) حلوان ٢٦٠
  • حقوق القاهرة ٢٦٠
  • تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس ٢٦٠
  • فنى تمريض الفيوم ٢٦٠
  • المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين ٢٥٩
  • آداب عين شمس ٢٥٩
  • حقوق جنوب الوادي ٢٥٩
  • تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم ٢٥٩
  • سياحة وفنادق الإسكندرية ٢٥٨
  • آداب طنطا ٢٥٨
  • تربية دمياط ٢٥٨
  • حقوق بني سويف ٢٥٨
  • آداب بور سعيد ٢٥٨
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية ٢٥٧
  • آداب كفر الشيخ ٢٥٧
  • آداب المنوفية بشبين الكوم ٢٥٧
  • أقتصاد منزلى العريش ٢٥٧
  • حقوق عين شمس ٢٥٧
  • الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم ٢٥٦
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية ٢٥٥
  • تربية نوعية أسيوط ٢٥٥
  • آداب دمنهور ٢٥٥
  • دار العلوم انتساب موجه الفيوم ٢٥٥
  • حقوق الفيوم ٢٥٥
  • حقوق المنصورة ٢٥٤
  • آداب حلوان ٢٥٤
  • حقوق أسيوط ٢٥٤
  • تربية (طفولة) عين شمس ٢٥٤
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية ٢٥٤
  • حقوق أسوان ٢٥٣
  • تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي ٢٥٣
  • آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية ٢٥٣
  • حقوق بنها ٢٥٢
  • حقوق طنطا ٢٥٢
  • الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية ٢٥٢
  • الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات ٢٥١
  • تربية دمنهور رياضة ٢٥١
  • دار العلوم انتساب موجه المنيا ٢٥١
  • آداب انتساب موجه الإسكندرية ٢٥٠
  • أقتصاد منزلى بنات عين شمس ٢٥٠
  • تربية نوعية القاهرة ٢٥٠
  • آداب الفيوم ٢٥٠
  • آداب و علوم إنسانية السويس ٢٥٠
  • تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال ٢٥٠
  • المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل ٢٥٠
  • دار العلوم انتساب موجه أسوان ٢٤٩
  • آداب دمياط ٢٤٩
  • آداب انتساب موجه القاهرة ٢٤٩
  • آداب انتساب موجه الزقازيق ٢٤٩
  • حقوق حلوان ٢٤٨
  • تربية نوعية جنوب الوادي ٢٤٨
  • آداب أسوان ٢٤٨
  • آداب بنات عين شمس ٢٤٨
  • المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف ٢٤٨
  • تربية (طفولة) جنوب الوادي ٢٤٧
  • تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية ٢٤٧
  • تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف ٢٤٧
  • آداب العريش ٢٤٧
  • حقوق المنوفية بشبين الكوم ٢٤٧
  • سياحة وفنادق حلوان بالمنيل ٢٤٦
  • سياحة وفنادق الفيوم ٢٤٦
  • تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال ٢٤٦
  • سياحة وفنادق مدينة السادات ٢٤٦
  • سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية ٢٤٦
  • تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية ٢٤٦
  • سياحه وفنادق الاقصر ٢٤٦
  • آداب بني سويف ٢٤٦
  • سياحة وفنادق المنصورة ٢٤٦
  • سياحة وفنادق مطروح ٢٤٦
  • سياحة وفنادق المنيا ٢٤٦
  • آداب المنيا ٢٤٦
  • حقوق مدينة السادات ٢٤٦
  • ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط ٢٤٦
  • آداب أسيوط ٢٤٦
  • سياحة وفنادق بني سويف ٢٤٦
  • أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم ٢٤٦
  • آداب الوادي الجديد ٢٤٦
  • آداب جنوب الوادي ٢٤٦
  • آداب سوهاج ٢٤٦
جهاد سالم

جهاد سالم

2:48 م, الخميس, 25 أغسطس 22