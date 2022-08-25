اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم .
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم
واظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم ، انتهاء الحد الأدني للقبول بكليات الطب البيطري عند 356 درجة .
وبلغ الحد الأدني لكليات الحاسبات والمعلومات عند 357 درجة ، وكليات العلوم عند 338 درجة .
وتضمنت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم ، انتهاء الحد الأدني لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية عند 342 درجة ، و الألسن عند 335 درجة ، والآثار 311 درجة
وانتهي الحد الأدني لتنسيق كليات التمريض عند 284 درجة ، والإعلام عند 279 درجة ، والزراعة عند 280 درجة .
جدير بالذكر أن الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم بلغ 246 درجة فأكثر بنسبة 60% .
تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم
- طب بيطري المنصورة ٣٦٥
- حاسبات ومعلومات قنا علوم ٣٦٥
- حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم ٣٦٥
- علوم البترول والتعدين مطروح – علوم ٣٦٥
- طب بيطري سوهاج ٣٦٤
- طب بيطري الزقازيق ٣٦٣
- حاسبات ومعلومات أسيوط علوم ٣٦٣
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم ٣٦٣
- طب بيطري كفر الشيخ ٣٦٣
- طب بيطري عين شمس ٣٦٣
- حاسبات ومعلومات دمياط علوم ٣٦٣
- حاسبات ومعلومات طنطا علوم ٣٦٢
- حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢
- حاسبات ومعلومات المنيا علوم ٣٦٢
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم ٣٦٢
- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم ٣٦٢
- طب بيطري المنوفية ٣٦٢
- طب بيطري دمنهور ٣٦٢
- طب بيطري الإسكندرية ٣٦١
- طب بيطري أسيوط ٣٦١
- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم ٣٦١
- حاسبات ومعلومات عين شمس علوم ٣٦١
- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم ٣٦١
- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم ٣٦٠
- ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم ٣٦٠
- طب بيطري بنها ٣٦٠
- طب بيطري جنوب الوادي ٣٦٠
- حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم ٣٦٠
- طب بيطري القاهرة ٣٦٠
- طب بيطري المنيا ٣٥٩
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم ٣٥٩
- حاسبات ومعلومات السويس علوم ٣٥٩
- حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم ٣٥٩
- حاسبات ومعلومات الفيوم علوم ٣٥٨
- حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ٣٥٨
- طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية ٣٥٨
- طب بيطري مدينة السادات ٣٥٨
- طب بيطري بني سويف ٣٥٧
- حاسبات و معلومات العريش علوم ٣٥٧
- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم ٣٥٧
- طب بيطري أسوان ٣٥٧
- طب بيطري مطروح ٣٥٧
- طب بيطري الوادي الجديد ٣٥٦
- طب بيطري العريش ٣٥٦
- ألسن كفر الشيخ ٣٥٥
- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية ٣٥٤
- علوم سوهاج ٣٥٢
- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة ٣٥٢
- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف ٣٥١
- تمريض بور سعيد ٣٥١
- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف ٣٥٠
- علوم دمنهور ٣٤٩
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤٩
- علوم الزقازيق ٣٤٧
- علوم كفر الشيخ ٣٤٧
- تمريض المنصورة ٣٤٧
- معهد فني صحى المنصوره ٣٤٦
- الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية ٣٤٦
- علوم المنصورة ٣٤٦
- علوم القاهرة ٣٤٦
- علوم جنوب الوادي ٣٤٦
- علوم الإسكندرية ٣٤٥
- علوم أسيوط ٣٤٥
- تمريض طنطا ٣٤٤
- علوم طنطا ٣٤٣
- سياسة واقتصاد السويس ٣٤٣
- علوم بنها ٣٤٣
- معهد فني صحى طنطا ٣٤٢
- علوم المنيا ٣٤٢
- علوم عين شمس ٣٤٢
- سياسة واقتصاد بني سويف ٣٤٢
- علوم بور سعيد ٣٤١
- علوم دمياط ٣٤١
- علوم المنوفية بشبين الكوم ٣٤١
- علوم قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤١
- معهد فني صحى الزقازيق ٣٤٠
- علوم الفيوم ٣٤٠
- علوم أسوان ٣٤٠
- تمريض دمياط ٣٤٠
- علوم بني سويف ٣٣٩
- علوم السويس ٣٣٩
- المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية ٣٣٩
- علوم حلوان ٣٣٩
- علوم العريش ٣٣٨
- ألسن عين شمس ٣٣٨
- علوم بنات عين شمس ٣٣٨
- علوم الوادي الجديد ٣٣٨
- تمريض الزقازيق ٣٣٧
- ألسن أسوان ٣٣٧
- ألسن الفيوم ٣٣٧
- معهد فني صحى اسماعيليه ٣٣٧
- ألسن الأقصر ٣٣٦
- الاعاقة والتأهيل الزقازيق ٣٣٦
- ألسن بني سويف ٣٣٦
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة ٣٣٦
- ألسن سوهاج ٣٣٥
- ألسن المنيا ٣٣٥
- معهد فني صحى بور سعيد ٣٣٥
- معهد فني صحى سوهاج ٣٣٤
- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد ٣٣٤
- تمريض دمنهور ٣٣٤
- معهد فني صحى اسيوط ٣٣٣
- علوم البترول والتعدين مطروح ٣٣٣
- فنى صحي جنوب الوادي ٣٣٢
- معهد فني صحى الاسكندريه ٣٣٢
- علوم الارض بني سويف ٣٣٢
- تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٣٢
- الاعاقة والتأهيل بني سويف ٣٣١
- فنون تطبيقية بنها ٣٣١
- معهد فني صحى بنها ٣٢٩
- آثار دمياط ٣٢٨
- علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ ٣٢٨
- فنون تطبيقية حلوان ٣٢٧
- فنى تمريض طنطا ٣٢٧
- فنى تمريض المنصورة ٣٢٦
- تربية الزقازيق ٣٢٥
- تربية المنصورة ٣٢٤
- آثار القاهرة ٣٢٤
- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم ٣٢٤
- آثار عين شمس ٣٢٤
- آثار أسوان ٣٢٣
- تمريض بنها ٣٢٣
- معهد فني صحى رياضه طنطا ٣٢٣
- فنون تطبيقية دمياط ٣٢٢
- تمريض كفر الشيخ ٣٢٢
- تمريض أسيوط ٣٢١
- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم ٣٢١
- آثار الأقصر ٣٢١
- آثار و لغات مطروح ٣٢١
- معهد فني صحى بنى سويف ٣٢٠
- فنون تطبيقية بني سويف ٣١٩
- الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش ٣١٩
- آثار الفيوم ٣١٨
- تربية طنطا ٣١٨
- تجارة المنصورة ٣١٧
- ثروة سمكية السويس ٣١٧
- تمريض سوهاج ٣١٧
- تربية بور سعيد ٣١٥
- فنى تمريض الزقازيق ٣١٤
- زراعة المنصورة ٣١٤
- تجارة الزقازيق ٣١٤
- حقوق الزقازيق ٣١٣
- فنون جميلة (عمارة) حلوان ٣١٣
- تمريض المنيا ٣١٣
- تمريض جنوب الوادي ٣١٢
- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية ٣١٢
- آثار جنوب الوادي ٣١١
- فنى تمريض كفر الشيخ ٣١١
- المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين ٣١١
- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق ٣١١
- تجارة العريش ٣١١
- تمريض القاهرة ٣١١
- حقوق كفرالشيخ ٣١٠
- تجارة كفر الشيخ ٣١٠
- فنى تمريض الزقازيق بفاقوس ٣١٠
- معهد فني صحى رياضه الزقازيق ٣١٠
- آثار سوهاج ٣١٠
- إعلام القاهرة ٣١٠
- فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية ٣١٠
- زراعة القاهرة ٣١٠
- زراعة دمنهور ٣١٠
- زراعة دمياط ٣٠٩
- تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط ٣٠٩
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة ٣٠٩
- فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٠٨
- تجارة دمياط ٣٠٨
- فنى تمريض الإسكندرية ٣٠٧
- تربية المنوفية بشبين الكوم ٣٠٧
- تربية طفولة مبكرة الزقازيق ٣٠٧
- تمريض قناة السويس بالإسماعيلية ٣٠٧
- تمريض عين شمس ٣٠٧
- تمريض مطروح ٣٠٦
- تمريض الإسكندرية ٣٠٦
- المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة ٣٠٦
- تربية دمنهور ٣٠٦
- دار العلوم القاهرة ٣٠٦
- فنون جميلة (عمارة) المنصورة ٣٠٦
- تربية كفر الشيخ ٣٠٤
- المعهد الفنى للتمريض بالجونة ٣٠٣
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٠٣
- تربية الإسكندرية ٣٠٣
- تجارة طنطا ٣٠٣
- زراعة الإسكندرية ٣٠٢
- إعلام المنوفية ٣٠٢
- تربية طفولة مبكرة المنصورة ٣٠١
- تجارة بور سعيد ٣٠١
- زراعة طنطا ٣٠١
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية ٣٠١
- تمريض بني سويف ٣٠١
- تمريض حلوان ٣٠٠
- معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم ٣٠٠
- تربية طفولة مبكرة بور سعيد ٣٠٠
- زراعة عين شمس ٣٠٠
- زراعة الزقازيق ٢٩٩
- تجارة بنها ٢٩٩
- تربية بنها ٢٩٩
- تجارة الإسكندرية ٢٩٩
- تجارة دمنهور ٢٩٩
- تجارة القاهرة ٢٩٩
- تربية عين شمس ٢٩٩
- أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم ٢٩٩
- تربية مدينة السادات ٢٩٨
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا ٢٩٨
- فنون جميلة (عمارة) المنيا ٢٩٨
- فنون جميلة (فنون) حلوان ٢٩٨
- تربية المنيا ٢٩٨
- تجارة المنوفية بشبين الكوم ٢٩٧
- معهد فني صحى اسوان ٢٩٧
- تجارة و إدارة أعمال حلوان ٢٩٧
- تجارة سوهاج ٢٩٧
- فنون جميلة (فنون) المنصورة ٢٩٧
- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا ٢٩٧
- تجارة جنوب الوادي ٢٩٦
- تجارة عين شمس ٢٩٦
- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد ٢٩٦
- فنون جميلة (عمارة) أسيوط ٢٩٦
- تمريض الفيوم ٢٩٦
- تجارة بني سويف ٢٩٥
- زراعة كفر الشيخ ٢٩٥
- تجارة انتساب موجه المنصورة ٢٩٥
- معهد فني صحى امبابة ٢٩٥
- زراعة الإسكندرية بسابا باشا ٢٩٤
- تجارة السويس ٢٩٤
- المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية ٢٩٤
- تجارة أسوان ٢٩٣
- فنون جميلة (فنون) المنيا ٢٩٣
- تجارة أسيوط ٢٩٣
- فنى تمريض المنيا ٢٩٣
- فنى تمريض أسيوط ٢٩٣
- فنون جميلة (فنون) أسيوط ٢٩٣
- تجارة مدينة السادات ٢٩٢
- إعلام بني سويف ٢٩٢
- المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام ٢٩٢
- فنون جميلة (فنون) الأقصر ٢٩٢
- تربية رياضية بنين دمياط ٢٩٠
- فنى تمريض سوهاج ٢٩٠
- تجارة انتساب موجه الزقازيق ٢٩٠
- زراعة المنوفية بشبين الكوم ٢٩٠
- فنى تمريض جنوب الوادي ٢٨٩
- زراعة بنها بمشتهر ٢٨٩
- تربية طفولة مبكرة المنوفية ٢٨٩
- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ ٢٨٩
- معهد فني صحى رياضه بور سعيد ٢٨٩
- معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر ٢٨٨
- تربية (طفولة) كفر الشيخ ٢٨٧
- تجارة انتساب موجه دمياط ٢٨٧
- زراعة سوهاج ٢٨٧
- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ ٢٨٧
- تربية سوهاج ٢٨٧
- العلوم الزراعية البيئية العريش ٢٨٧
- تربية طفولة مبكرة أسيوط ٢٨٦
- تربية جنوب الوادي ٢٨٦
- فنى تمريض بنها ٢٨٦
- زراعة قناة السويس بالإسماعيلية ٢٨٥
- زراعة الفيوم ٢٨٥
- تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية ٢٨٥
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية ٢٨٥
- عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم ٢٨٥
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم ٢٨٥
- زراعة مطروح بفوكه ٢٨٥
- تمريض أسوان ٢٨٤
- ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد ٢٨٤
- تربية (طفولة) طنطا ٢٨٤
- دار العلوم انتساب موجه القاهرة ٢٨٤
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية ٢٨٤
- تجارة انتساب موجه طنطا ٢٨٤
- تجارة انتساب موجه القاهرة ٢٨٣
- تربية الفيوم ٢٨٣
- ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب ٢٨٣
- تربية جنوب الوادي بالغردقة ٢٨٣
- تربية أسيوط ٢٨٢
- زراعة بني سويف ٢٨٢
- تجارة انتساب موجه دمنهور ٢٨٢
- تجارة انتساب موجه بور سعيد ٢٨٢
- تجارة انتساب موجه بنها ٢٨٢
- مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ٢٨١
- تربية مطروح ٢٨١
- زراعة و موارد طبيعية أسوان ٢٨١
- تجارة انتساب موجه عين شمس ٢٨١
- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم ٢٨١
- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا ٢٨١
- زراعة الوادي الجديد ٢٨١
- تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور ٢٨١
- الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى ٢٨١
- حقوق المنيا ٢٨١
- زراعة أسيوط ٢٨١
- معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات ٢٨١
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس ٢٨٠
- زراعة جنوب الوادي ٢٨٠
- حقوق سوهاج ٢٨٠
- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان ٢٨٠
- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية ٢٨٠
- زراعة المنيا ٢٨٠
- إعلام جنوب الوادي ٢٧٩
- تجارة انتساب موجه مدينة السادات ٢٧٨
- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات ٢٧٨
- تربية الإسكندرية رياضة ٢٧٨
- تربية حلوان ٢٧٨
- تربية قناة السويس بالإسماعيلية ٢٧٨
- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية ٢٧٨
- تجارة انتساب موجه بني سويف ٢٧٨
- تجارة انتساب موجه أسوان ٢٧٨
- تجارة انتساب موجه أسيوط ٢٧٧
- تجارة انتساب موجه السويس ٢٧٧
- تربية نوعية الزقازيق ٢٧٧
- معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس ٢٧٧
- تربية طفولة مبكرة دمنهور ٢٧٧
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي ٢٧٧
- تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم ٢٧٦
- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية ٢٧٦
- تجارة انتساب موجه العريش ٢٧٦
- تجارة انتساب موجه سوهاج ٢٧٦
- تربية السويس ٢٧٦
- معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم ٢٧٦
- حقوق دمياط ٢٧٥
- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات ٢٧٥
- دار العلوم الفيوم ٢٧٥
- تربية بنات عين شمس ٢٧٤
- تربية طفولة مبكرة القاهرة ٢٧٣
- تربية نوعية طنطا ٢٧٣
- آداب القاهرة ٢٧٣
- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم ٢٧٣
- تربية نوعية كفر الشيخ ٢٧٣
- تربية طفولة مبكرة الفيوم ٢٧٢
- تربية (تعليم ابتدائي) بنها ٢٧
- حقوق انتساب موجه الزقازيق ٢٧٢
- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم ٢٧٢
- دار العلوم أسوان ٢٧١
- تربية الوادي الجديد ٢٧١
- آداب المنصورة ٢٧١
- تربية بني سويف ٢٧٠
- تربية طفولة مبكرة المنيا ٢٧٠
- تربية طفولة مبكرة مطروح ٢٧٠
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية ٢٦٩
- فنى تمريض بني سويف ٢٦٩
- تربية العريش ٢٦٩
- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس ٢٦٩
- دار العلوم المنيا ٢٦٩
- تربية طفولة مبكرة بني سويف ٢٦٨
- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط ٢٦٨
- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم ٢٦٨
- تربية نوعية الإسكندرية ٢٦٧
- تربية نوعية المنصورة ٢٦٧
- آداب الزقازيق ٢٦٧
- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ ٢٦
- تربية (طفولة) الإسكندرية ٢٦٥
- تربية الفيوم رياضة ٢٦٥
- تربية (طفولة) دمنهور ٢٦٤
- تربية نوعية المنيا ٢٦٤
- آداب بنها ٢٦٣
- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعية ٢٦٣
- معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. ٢٦٣
- معهد فني صحى رياضه سوهاج ٢٦٢
- آداب الإسكندرية ٢٦٢
- القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم ٢٦٢
- حقوق الإسكندرية ٢٦١
- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان ٢٦٠
- حقوق القاهرة ٢٦٠
- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس ٢٦٠
- فنى تمريض الفيوم ٢٦٠
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين ٢٥٩
- آداب عين شمس ٢٥٩
- حقوق جنوب الوادي ٢٥٩
- تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم ٢٥٩
- سياحة وفنادق الإسكندرية ٢٥٨
- آداب طنطا ٢٥٨
- تربية دمياط ٢٥٨
- حقوق بني سويف ٢٥٨
- آداب بور سعيد ٢٥٨
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية ٢٥٧
- آداب كفر الشيخ ٢٥٧
- آداب المنوفية بشبين الكوم ٢٥٧
- أقتصاد منزلى العريش ٢٥٧
- حقوق عين شمس ٢٥٧
- الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم ٢٥٦
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية ٢٥٥
- تربية نوعية أسيوط ٢٥٥
- آداب دمنهور ٢٥٥
- دار العلوم انتساب موجه الفيوم ٢٥٥
- حقوق الفيوم ٢٥٥
- حقوق المنصورة ٢٥٤
- آداب حلوان ٢٥٤
- حقوق أسيوط ٢٥٤
- تربية (طفولة) عين شمس ٢٥٤
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية ٢٥٤
- حقوق أسوان ٢٥٣
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي ٢٥٣
- آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية ٢٥٣
- حقوق بنها ٢٥٢
- حقوق طنطا ٢٥٢
- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية ٢٥٢
- الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات ٢٥١
- تربية دمنهور رياضة ٢٥١
- دار العلوم انتساب موجه المنيا ٢٥١
- آداب انتساب موجه الإسكندرية ٢٥٠
- أقتصاد منزلى بنات عين شمس ٢٥٠
- تربية نوعية القاهرة ٢٥٠
- آداب الفيوم ٢٥٠
- آداب و علوم إنسانية السويس ٢٥٠
- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال ٢٥٠
- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل ٢٥٠
- دار العلوم انتساب موجه أسوان ٢٤٩
- آداب دمياط ٢٤٩
- آداب انتساب موجه القاهرة ٢٤٩
- آداب انتساب موجه الزقازيق ٢٤٩
- حقوق حلوان ٢٤٨
- تربية نوعية جنوب الوادي ٢٤٨
- آداب أسوان ٢٤٨
- آداب بنات عين شمس ٢٤٨
- المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف ٢٤٨
- تربية (طفولة) جنوب الوادي ٢٤٧
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية ٢٤٧
- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف ٢٤٧
- آداب العريش ٢٤٧
- حقوق المنوفية بشبين الكوم ٢٤٧
- سياحة وفنادق حلوان بالمنيل ٢٤٦
- سياحة وفنادق الفيوم ٢٤٦
- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال ٢٤٦
- سياحة وفنادق مدينة السادات ٢٤٦
- سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية ٢٤٦
- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية ٢٤٦
- سياحه وفنادق الاقصر ٢٤٦
- آداب بني سويف ٢٤٦
- سياحة وفنادق المنصورة ٢٤٦
- سياحة وفنادق مطروح ٢٤٦
- سياحة وفنادق المنيا ٢٤٦
- آداب المنيا ٢٤٦
- حقوق مدينة السادات ٢٤٦
- ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط ٢٤٦
- آداب أسيوط ٢٤٦
- سياحة وفنادق بني سويف ٢٤٦
- أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم ٢٤٦
- آداب الوادي الجديد ٢٤٦
- آداب جنوب الوادي ٢٤٦
- آداب سوهاج ٢٤٦