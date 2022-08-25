اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم .

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم

واظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم ، انتهاء الحد الأدني للقبول بكليات الطب البيطري عند 356 درجة .

وبلغ الحد الأدني لكليات الحاسبات والمعلومات عند 357 درجة ، وكليات العلوم عند 338 درجة .

وتضمنت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم ، انتهاء الحد الأدني لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية عند 342 درجة ، و الألسن عند 335 درجة ، والآثار 311 درجة

وانتهي الحد الأدني لتنسيق كليات التمريض عند 284 درجة ، والإعلام عند 279 درجة ، والزراعة عند 280 درجة .

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم بلغ 246 درجة فأكثر بنسبة 60% .

تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم

طب بيطري المنصورة ٣٦٥

حاسبات ومعلومات قنا علوم ٣٦٥

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم ٣٦٥

علوم البترول والتعدين مطروح – علوم ٣٦٥

طب بيطري سوهاج ٣٦٤

طب بيطري الزقازيق ٣٦٣

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم ٣٦٣

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم ٣٦٣

طب بيطري كفر الشيخ ٣٦٣

طب بيطري عين شمس ٣٦٣

حاسبات ومعلومات دمياط علوم ٣٦٣

حاسبات ومعلومات طنطا علوم ٣٦٢

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات المنيا علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم ٣٦٢

طب بيطري المنوفية ٣٦٢

طب بيطري دمنهور ٣٦٢

طب بيطري الإسكندرية ٣٦١

طب بيطري أسيوط ٣٦١

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم ٣٦١

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم ٣٦١

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم ٣٦١

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم ٣٦٠

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم ٣٦٠

طب بيطري بنها ٣٦٠

طب بيطري جنوب الوادي ٣٦٠

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم ٣٦٠

طب بيطري القاهرة ٣٦٠

طب بيطري المنيا ٣٥٩

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم ٣٥٩

حاسبات ومعلومات السويس علوم ٣٥٩

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم ٣٥٩

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم ٣٥٨

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ٣٥٨

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية ٣٥٨

طب بيطري مدينة السادات ٣٥٨

طب بيطري بني سويف ٣٥٧

حاسبات و معلومات العريش علوم ٣٥٧

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم ٣٥٧

طب بيطري أسوان ٣٥٧

طب بيطري مطروح ٣٥٧

طب بيطري الوادي الجديد ٣٥٦

طب بيطري العريش ٣٥٦

ألسن كفر الشيخ ٣٥٥

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية ٣٥٤

علوم سوهاج ٣٥٢

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة ٣٥٢

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف ٣٥١

تمريض بور سعيد ٣٥١

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف ٣٥٠

علوم دمنهور ٣٤٩

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤٩

علوم الزقازيق ٣٤٧

علوم كفر الشيخ ٣٤٧

تمريض المنصورة ٣٤٧

معهد فني صحى المنصوره ٣٤٦

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية ٣٤٦

علوم المنصورة ٣٤٦

علوم القاهرة ٣٤٦

علوم جنوب الوادي ٣٤٦

علوم الإسكندرية ٣٤٥

علوم أسيوط ٣٤٥

تمريض طنطا ٣٤٤

علوم طنطا ٣٤٣

سياسة واقتصاد السويس ٣٤٣

علوم بنها ٣٤٣

معهد فني صحى طنطا ٣٤٢

علوم المنيا ٣٤٢

علوم عين شمس ٣٤٢

سياسة واقتصاد بني سويف ٣٤٢

علوم بور سعيد ٣٤١

علوم دمياط ٣٤١

علوم المنوفية بشبين الكوم ٣٤١

علوم قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤١

معهد فني صحى الزقازيق ٣٤٠

علوم الفيوم ٣٤٠

علوم أسوان ٣٤٠

تمريض دمياط ٣٤٠

علوم بني سويف ٣٣٩

علوم السويس ٣٣٩

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية ٣٣٩

علوم حلوان ٣٣٩

علوم العريش ٣٣٨

ألسن عين شمس ٣٣٨

علوم بنات عين شمس ٣٣٨

علوم الوادي الجديد ٣٣٨

تمريض الزقازيق ٣٣٧

ألسن أسوان ٣٣٧

ألسن الفيوم ٣٣٧

معهد فني صحى اسماعيليه ٣٣٧

ألسن الأقصر ٣٣٦

الاعاقة والتأهيل الزقازيق ٣٣٦

ألسن بني سويف ٣٣٦

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة ٣٣٦

ألسن سوهاج ٣٣٥

ألسن المنيا ٣٣٥

معهد فني صحى بور سعيد ٣٣٥

معهد فني صحى سوهاج ٣٣٤

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد ٣٣٤

تمريض دمنهور ٣٣٤

معهد فني صحى اسيوط ٣٣٣

علوم البترول والتعدين مطروح ٣٣٣

فنى صحي جنوب الوادي ٣٣٢

معهد فني صحى الاسكندريه ٣٣٢

علوم الارض بني سويف ٣٣٢

تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٣٢

الاعاقة والتأهيل بني سويف ٣٣١

فنون تطبيقية بنها ٣٣١

معهد فني صحى بنها ٣٢٩

آثار دمياط ٣٢٨

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ ٣٢٨

فنون تطبيقية حلوان ٣٢٧

فنى تمريض طنطا ٣٢٧

فنى تمريض المنصورة ٣٢٦

تربية الزقازيق ٣٢٥

تربية المنصورة ٣٢٤

آثار القاهرة ٣٢٤

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم ٣٢٤

آثار عين شمس ٣٢٤

آثار أسوان ٣٢٣

تمريض بنها ٣٢٣

معهد فني صحى رياضه طنطا ٣٢٣

فنون تطبيقية دمياط ٣٢٢

تمريض كفر الشيخ ٣٢٢

تمريض أسيوط ٣٢١

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم ٣٢١

آثار الأقصر ٣٢١

آثار و لغات مطروح ٣٢١

معهد فني صحى بنى سويف ٣٢٠

فنون تطبيقية بني سويف ٣١٩

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش ٣١٩

آثار الفيوم ٣١٨

تربية طنطا ٣١٨

تجارة المنصورة ٣١٧

ثروة سمكية السويس ٣١٧

تمريض سوهاج ٣١٧

تربية بور سعيد ٣١٥

فنى تمريض الزقازيق ٣١٤

زراعة المنصورة ٣١٤

تجارة الزقازيق ٣١٤

حقوق الزقازيق ٣١٣

فنون جميلة (عمارة) حلوان ٣١٣

تمريض المنيا ٣١٣

تمريض جنوب الوادي ٣١٢

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية ٣١٢

آثار جنوب الوادي ٣١١

فنى تمريض كفر الشيخ ٣١١

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين ٣١١

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق ٣١١

تجارة العريش ٣١١

تمريض القاهرة ٣١١

حقوق كفرالشيخ ٣١٠

تجارة كفر الشيخ ٣١٠

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس ٣١٠

معهد فني صحى رياضه الزقازيق ٣١٠

آثار سوهاج ٣١٠

إعلام القاهرة ٣١٠

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية ٣١٠

زراعة القاهرة ٣١٠

زراعة دمنهور ٣١٠

زراعة دمياط ٣٠٩

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط ٣٠٩

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة ٣٠٩

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٠٨

تجارة دمياط ٣٠٨

فنى تمريض الإسكندرية ٣٠٧

تربية المنوفية بشبين الكوم ٣٠٧

تربية طفولة مبكرة الزقازيق ٣٠٧

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية ٣٠٧

تمريض عين شمس ٣٠٧

تمريض مطروح ٣٠٦

تمريض الإسكندرية ٣٠٦

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة ٣٠٦

تربية دمنهور ٣٠٦

دار العلوم القاهرة ٣٠٦

فنون جميلة (عمارة) المنصورة ٣٠٦

تربية كفر الشيخ ٣٠٤

المعهد الفنى للتمريض بالجونة ٣٠٣

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٠٣

تربية الإسكندرية ٣٠٣

تجارة طنطا ٣٠٣

زراعة الإسكندرية ٣٠٢

إعلام المنوفية ٣٠٢

تربية طفولة مبكرة المنصورة ٣٠١

تجارة بور سعيد ٣٠١

زراعة طنطا ٣٠١

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية ٣٠١

تمريض بني سويف ٣٠١

تمريض حلوان ٣٠٠

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم ٣٠٠

تربية طفولة مبكرة بور سعيد ٣٠٠

زراعة عين شمس ٣٠٠

زراعة الزقازيق ٢٩٩

تجارة بنها ٢٩٩

تربية بنها ٢٩٩

تجارة الإسكندرية ٢٩٩

تجارة دمنهور ٢٩٩

تجارة القاهرة ٢٩٩

تربية عين شمس ٢٩٩

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم ٢٩٩

تربية مدينة السادات ٢٩٨

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا ٢٩٨

فنون جميلة (عمارة) المنيا ٢٩٨

فنون جميلة (فنون) حلوان ٢٩٨

تربية المنيا ٢٩٨

تجارة المنوفية بشبين الكوم ٢٩٧

معهد فني صحى اسوان ٢٩٧

تجارة و إدارة أعمال حلوان ٢٩٧

تجارة سوهاج ٢٩٧

فنون جميلة (فنون) المنصورة ٢٩٧

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا ٢٩٧

تجارة جنوب الوادي ٢٩٦

تجارة عين شمس ٢٩٦

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد ٢٩٦

فنون جميلة (عمارة) أسيوط ٢٩٦

تمريض الفيوم ٢٩٦

تجارة بني سويف ٢٩٥

زراعة كفر الشيخ ٢٩٥

تجارة انتساب موجه المنصورة ٢٩٥

معهد فني صحى امبابة ٢٩٥

زراعة الإسكندرية بسابا باشا ٢٩٤

تجارة السويس ٢٩٤

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية ٢٩٤

تجارة أسوان ٢٩٣

فنون جميلة (فنون) المنيا ٢٩٣

تجارة أسيوط ٢٩٣

فنى تمريض المنيا ٢٩٣

فنى تمريض أسيوط ٢٩٣

فنون جميلة (فنون) أسيوط ٢٩٣

تجارة مدينة السادات ٢٩٢

إعلام بني سويف ٢٩٢

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام ٢٩٢

فنون جميلة (فنون) الأقصر ٢٩٢

تربية رياضية بنين دمياط ٢٩٠

فنى تمريض سوهاج ٢٩٠

تجارة انتساب موجه الزقازيق ٢٩٠

زراعة المنوفية بشبين الكوم ٢٩٠

فنى تمريض جنوب الوادي ٢٨٩

زراعة بنها بمشتهر ٢٨٩

تربية طفولة مبكرة المنوفية ٢٨٩

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ ٢٨٩

معهد فني صحى رياضه بور سعيد ٢٨٩

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر ٢٨٨

تربية (طفولة) كفر الشيخ ٢٨٧

تجارة انتساب موجه دمياط ٢٨٧

زراعة سوهاج ٢٨٧

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ ٢٨٧

تربية سوهاج ٢٨٧

العلوم الزراعية البيئية العريش ٢٨٧

تربية طفولة مبكرة أسيوط ٢٨٦

تربية جنوب الوادي ٢٨٦

فنى تمريض بنها ٢٨٦

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية ٢٨٥

زراعة الفيوم ٢٨٥

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية ٢٨٥

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية ٢٨٥

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم ٢٨٥

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم ٢٨٥

زراعة مطروح بفوكه ٢٨٥

تمريض أسوان ٢٨٤

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد ٢٨٤

تربية (طفولة) طنطا ٢٨٤

دار العلوم انتساب موجه القاهرة ٢٨٤

تجارة انتساب موجه الإسكندرية ٢٨٤

تجارة انتساب موجه طنطا ٢٨٤

تجارة انتساب موجه القاهرة ٢٨٣

تربية الفيوم ٢٨٣

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب ٢٨٣

تربية جنوب الوادي بالغردقة ٢٨٣

تربية أسيوط ٢٨٢

زراعة بني سويف ٢٨٢

تجارة انتساب موجه دمنهور ٢٨٢

تجارة انتساب موجه بور سعيد ٢٨٢

تجارة انتساب موجه بنها ٢٨٢

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ٢٨١

تربية مطروح ٢٨١

زراعة و موارد طبيعية أسوان ٢٨١

تجارة انتساب موجه عين شمس ٢٨١

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم ٢٨١

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا ٢٨١

زراعة الوادي الجديد ٢٨١

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور ٢٨١

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى ٢٨١

حقوق المنيا ٢٨١

زراعة أسيوط ٢٨١

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات ٢٨١

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس ٢٨٠

زراعة جنوب الوادي ٢٨٠

حقوق سوهاج ٢٨٠

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان ٢٨٠

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية ٢٨٠

زراعة المنيا ٢٨٠

إعلام جنوب الوادي ٢٧٩

تجارة انتساب موجه مدينة السادات ٢٧٨

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات ٢٧٨

تربية الإسكندرية رياضة ٢٧٨

تربية حلوان ٢٧٨

تربية قناة السويس بالإسماعيلية ٢٧٨

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية ٢٧٨

تجارة انتساب موجه بني سويف ٢٧٨

تجارة انتساب موجه أسوان ٢٧٨

تجارة انتساب موجه أسيوط ٢٧٧

تجارة انتساب موجه السويس ٢٧٧

تربية نوعية الزقازيق ٢٧٧

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس ٢٧٧

تربية طفولة مبكرة دمنهور ٢٧٧

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي ٢٧٧

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم ٢٧٦

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية ٢٧٦

تجارة انتساب موجه العريش ٢٧٦

تجارة انتساب موجه سوهاج ٢٧٦

تربية السويس ٢٧٦

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم ٢٧٦

حقوق دمياط ٢٧٥

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات ٢٧٥

دار العلوم الفيوم ٢٧٥

تربية بنات عين شمس ٢٧٤

تربية طفولة مبكرة القاهرة ٢٧٣

تربية نوعية طنطا ٢٧٣

آداب القاهرة ٢٧٣

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم ٢٧٣

تربية نوعية كفر الشيخ ٢٧٣

تربية طفولة مبكرة الفيوم ٢٧٢

تربية (تعليم ابتدائي) بنها ٢٧

حقوق انتساب موجه الزقازيق ٢٧٢

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم ٢٧٢

دار العلوم أسوان ٢٧١

تربية الوادي الجديد ٢٧١

آداب المنصورة ٢٧١

تربية بني سويف ٢٧٠

تربية طفولة مبكرة المنيا ٢٧٠

تربية طفولة مبكرة مطروح ٢٧٠

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية ٢٦٩

فنى تمريض بني سويف ٢٦٩

تربية العريش ٢٦٩

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس ٢٦٩

دار العلوم المنيا ٢٦٩

تربية طفولة مبكرة بني سويف ٢٦٨

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط ٢٦٨

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم ٢٦٨

تربية نوعية الإسكندرية ٢٦٧

تربية نوعية المنصورة ٢٦٧

آداب الزقازيق ٢٦٧

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ ٢٦

تربية (طفولة) الإسكندرية ٢٦٥

تربية الفيوم رياضة ٢٦٥

تربية (طفولة) دمنهور ٢٦٤

تربية نوعية المنيا ٢٦٤

آداب بنها ٢٦٣

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