نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بعد غلق باب تسجيل الرغبات أمس الثلاثاء، وفقا لما هو معمول به في تنسيق الجامعات، حيث يعلن وزير التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، والحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس ومؤشرات كل شعبة..

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

يبحث آلاف طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا لتنسيق الجامعات سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية عن نتيجة التنسيق الخاصة بهم بعد التقديم في التنسيق الخاص بالجامعات لعام 2022 التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عبر رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الحد الأدنى

وانطلق تنسيق المرحلة الثانية الخميس الموافق 18 أغسطس أول يوم في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022، والذى من المقرر أن يتم بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، واستمر حتى يوم الإثنين الماضي 22 أغسطس وتستقبل 269 ألفا و2 طالب ومن المفترض أن تظهر النتيجة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية للجامعات فى كل شعبة:

1-حد أدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب للشعبة العلمية 246 درجة 60%.

2-حد أدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب للشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%.

تنسيق الجامعات 2022.. انتظام سير الإجراءات

وحول تنسيق الجامعات 2022، قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يوجد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

ووجهت وزارة التعليم العالى نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم للمرحلة الثانية: على طلاب الثانوية العامة 2022، ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات لحين إغلاق باب التسجيل.

خطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

التعليمات التي يجب اتباعها أثناء تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، هي ذاتها التي اتبعها الطلاب في المرحلتين الأولى والثانية لهذا العام ومن خلال هذا الرابــــــــــــــــط https://tansik.digital.gov.eg/application/

1- التأكد من عدم معرفة أي شخص الرقم السرى الخاص بك لعدم التلاعب في تنسيق رغباتك.

2- التأكد من تسجيل رغباتك وطريقة الإدخال.

3- الالتزام بالميعاد المحدد لتسجيل الرغبات حسب مرحلة التنسيق.

4- اتباع تعليمات موقع التنسيق قبل تسجيل الرغبات.

5- ألا يترك قائمة رغباته ناقصة ويكتب الـ75 رغبة كاملًة.

6- ضع كل كليات القطاع الذي ترغب فيه بقائمة الرغبات قبل الكليات الأخرى التي تأتى في المركز الثانى من اهتماماتك.