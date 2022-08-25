اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الحدود الدنيا للكليات في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي .
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي
وانتهت التعليم العالي من ترشيح 42.7 ألف طالب في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي ، منهم 35339 بالكليات الحكومية ، و 7374 في المعاهد التابعة للوزارة .
وبلغ الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية بالشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% فأكثر ، لنحو 45.9 الف طالب .
وبلغ عدد الطلاب المُتقدمين في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي نحو 45.7 الف عدد الطلاب المُرشحين ، فينا تخلف 197 طالب عن التقدم .
الحدود الدنيا لتنسيق كليات ومعاهد المرحلة الثانية أدبي:
- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264
- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264
- تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264
- آداب بني سويف 263
- تجارة انتساب موجه دمنهور 263
- تجارة انتساب موجه بور سعيد 263
- آداب انتساب موجه طنطا 263
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263تربية الوادي الجديد 263
- آداب انتساب موجه بور سعيد 263
- تجارة انتساب موجه أسوان 262
- تربية نوعية عين شمس 262
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262
- حقوق الإسكندرية 262
- آداب انتساب موجه دمنهور 262
- تجارة انتساب موجه طنطا 262
- تجارة انتساب موجه السويس 262
- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262
- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262
- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262
- تجارة انتساب موجه العريش 261
- آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261
- تربية (طفولة) دمنهور 261
- حقوق انتساب موجه القاهرة 261
- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261آداب انتساب موجه الفيوم 261
- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 261
تنسيق الكليات الأدبية 2022
- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261
- آداب انتساب موجه دمياط 261
- تربية نوعية بور سعيد 260
- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260حقوق انتساب موجه عين شمس 260
- تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260تجارة انتساب موجه أسيوط 260
- تجارة انتساب موجه بني سويف 260حقوق الزقازيق 260
- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260
- سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260
- تجارة انتساب موجه سوهاج 259
- آداب أسيوط 259
- آداب انتساب موجه أسوان 259
- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258
- تربية (طفولة) جنوب الوادي 258
- آداب سوهاج 258
- حقوق حلوان 258
- آداب المنيا 258
- آداب انتساب موجه بني سويف 258
- حقوق بنها 257
- حقوق انتساب موجه حلوان 257
- آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257
- آداب جنوب الوادي 257
- حقوق المنصورة 256
- حقوق أسوان 256
- آداب انتساب موجه أسيوط 256
- حقوق أسيوط 256
- حقوق الفيوم 256
- آداب انتساب موجه المنيا 256
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
- آداب انتساب موجه سوهاج 255
- آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255
- تربية نوعية المنيا 255
- حقوق بني سويف 255
- تربية نوعية كفر الشيخ 255
- حقوق انتساب موجه بنها 255
- تربية نوعية بنها 255
- حقوق طنطا 255
الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية 2022
- حقوق المنوفية بشبين الكوم 254
- دار العلوم الفيوم 254
- حقوق انتساب موجه الزقازيق 254
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 253
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253
- حقوق مدينة السادات 252
- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252
- دار العلوم المنيا 252
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 252
- حقوق انتساب موجه طنطا 251.5
- حقوق انتساب موجه المنصورة 251حقوق انتساب موجه بني سويف 251
- سياحة وفنادق مطروح 251
- حقوق انتساب موجه أسوان 251
- سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251
- دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251
- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 251
- دار العلوم أسوان 251
- أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 251
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250
- حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250
- دار العلوم انتساب موجه المنيا 250
- تربية نوعية الفيوم 250
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250
- تربية رياضية بنات دمياط 250
- حقوق انتساب موجه أسيوط 250
- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 249
- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249
- أقتصاد منزلى حلوان 249
- دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
- تربية نوعية أسيوط 249
- تربية نوعية جنوب الوادي 249
- خدمة اجتماعية حلوان 249
- أقتصاد منزلى العريش 248
- تربية (طفولة) سوهاج 248
- خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 248
- سياحة وفنادق الفيوم 248
- سياحة وفنادق مدينة السادات 246
- سياحه وفنادق الاقصر 246
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246
- سياحة وفنادق المنيا 246
- تربية نوعية دمياط 246
الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد الأدبية
- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246
- سياحة وفنادق بني سويف 246
- الفني لترميم الآثار بالاقصر 246
- خدمة اجتماعية الفيوم 246
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245
- خدمة اجتماعية أسوان 245
- تربية نوعية المنوفية بأشمون 245
- تربية فنية المنيا 245
- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 244
- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244
- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 244
- خدمة اجتماعية أسيوط 244
- تربية نوعية فنية طنطا 244
- تربية (طفولة) الوادي الجديد 244
- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 243
- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 243
- تربية نوعية فنية الزقازيق 243
- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241
- الفني التجارى بالروضه 241
- الفني التجارى ببنها 240
- تربية أسوان 240
- الفني التجارى بدمنهور 240
- تربية نوعية موسيقية الزقازيق 240
- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 240
- تربية نوعية مطروح 240
- تربية رياضية بنين الإسكندرية 239
- تربية نوعية فنية أسيوط 239
- تربية نوعية موسيقية طنطا 238