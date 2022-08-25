Loading...

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي
جهاد سالم

جهاد سالم

5:43 م, الخميس, 25 أغسطس 22

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الحدود الدنيا للكليات في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي .

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي

وانتهت التعليم العالي من ترشيح 42.7 ألف طالب في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي ، منهم 35339 بالكليات الحكومية ، و 7374 في المعاهد التابعة للوزارة .

وبلغ الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية بالشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% فأكثر ، لنحو 45.9 الف طالب .

وبلغ عدد الطلاب المُتقدمين في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي نحو 45.7 الف عدد الطلاب المُرشحين ، فينا تخلف 197 طالب عن التقدم .

الحدود الدنيا لتنسيق كليات ومعاهد المرحلة الثانية أدبي:

  • تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264
  • تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264
  • تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264
  • آداب بني سويف 263
  • تجارة انتساب موجه دمنهور 263
  • تجارة انتساب موجه بور سعيد 263
  • آداب انتساب موجه طنطا 263
  • آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263تربية الوادي الجديد 263
  • آداب انتساب موجه بور سعيد 263
  • تجارة انتساب موجه أسوان 262
  • تربية نوعية عين شمس 262
  • تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262
  • حقوق الإسكندرية 262
  • آداب انتساب موجه دمنهور 262
  • تجارة انتساب موجه طنطا 262
  • تجارة انتساب موجه السويس 262
  • آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262
  • تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262
  • تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262
  • تجارة انتساب موجه العريش 261
  • آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261
  • تربية (طفولة) دمنهور 261
  • حقوق انتساب موجه القاهرة 261
  • حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261آداب انتساب موجه الفيوم 261
  • آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 261

تنسيق الكليات الأدبية 2022

  • تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261
  • آداب انتساب موجه دمياط 261
  • تربية نوعية بور سعيد 260
  • تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260حقوق انتساب موجه عين شمس 260
  • تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260تجارة انتساب موجه أسيوط 260
  • تجارة انتساب موجه بني سويف 260حقوق الزقازيق 260
  • تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260
  • سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260
  • تجارة انتساب موجه سوهاج 259
  • آداب أسيوط 259
  • آداب انتساب موجه أسوان 259
  • تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258
  • تربية (طفولة) جنوب الوادي 258
  • آداب سوهاج 258
  • حقوق حلوان 258
  • آداب المنيا 258
  • آداب انتساب موجه بني سويف 258
  • حقوق بنها 257
  • حقوق انتساب موجه حلوان 257
  • آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257
  • آداب جنوب الوادي 257
  • حقوق المنصورة 256
  • حقوق أسوان 256
  • آداب انتساب موجه أسيوط 256
  • حقوق أسيوط 256
  • حقوق الفيوم 256
  • آداب انتساب موجه المنيا 256
  • حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
  • آداب انتساب موجه سوهاج 255
  • آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255
  • تربية نوعية المنيا 255
  • حقوق بني سويف 255
  • تربية نوعية كفر الشيخ 255
  • حقوق انتساب موجه بنها 255
  • تربية نوعية بنها 255
  • حقوق طنطا 255

الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية 2022

  • حقوق المنوفية بشبين الكوم 254
  • دار العلوم الفيوم 254
  • حقوق انتساب موجه الزقازيق 254
  • السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 253
  • حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253
  • حقوق مدينة السادات 252
  • حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252
  • دار العلوم المنيا 252
  • السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 252
  • حقوق انتساب موجه طنطا 251.5
  • حقوق انتساب موجه المنصورة 251حقوق انتساب موجه بني سويف 251
  • سياحة وفنادق مطروح 251
  • حقوق انتساب موجه أسوان 251
  • سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251
  • دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251
  • تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 251
  • دار العلوم أسوان 251
  • أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 251
  • تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250
  • حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250
  • دار العلوم انتساب موجه المنيا 250
  • تربية نوعية الفيوم 250
  • تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250
  • تربية رياضية بنات دمياط 250
  • حقوق انتساب موجه أسيوط 250
  • تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 249
  • تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249
  • أقتصاد منزلى حلوان 249
  • دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
  • تربية نوعية أسيوط 249
  • تربية نوعية جنوب الوادي 249
  • خدمة اجتماعية حلوان 249
  • أقتصاد منزلى العريش 248
  • تربية (طفولة) سوهاج 248
  • خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 248
  • سياحة وفنادق الفيوم 248
  • سياحة وفنادق مدينة السادات 246
  • سياحه وفنادق الاقصر 246
  • تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246
  • سياحة وفنادق المنيا 246
  • تربية نوعية دمياط 246

الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد الأدبية

  • خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246
  • سياحة وفنادق بني سويف 246
  • الفني لترميم الآثار بالاقصر 246
  • خدمة اجتماعية الفيوم 246
  • تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245
  • خدمة اجتماعية أسوان 245
  • تربية نوعية المنوفية بأشمون 245
  • تربية فنية المنيا 245
  • خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 244
  • خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244
  • تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 244
  • خدمة اجتماعية أسيوط 244
  • تربية نوعية فنية طنطا 244
  • تربية (طفولة) الوادي الجديد 244
  • خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 243
  • خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 243
  • تربية نوعية فنية الزقازيق 243
  • تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241
  • الفني التجارى بالروضه 241
  • الفني التجارى ببنها 240
  • تربية أسوان 240
  • الفني التجارى بدمنهور 240
  • تربية نوعية موسيقية الزقازيق 240
  • تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 240
  • تربية نوعية مطروح 240
  • تربية رياضية بنين الإسكندرية 239
  • تربية نوعية فنية أسيوط 239
  • تربية نوعية موسيقية طنطا 238
جهاد سالم

جهاد سالم

5:43 م, الخميس, 25 أغسطس 22