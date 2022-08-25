اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الحدود الدنيا للكليات في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي .

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي

وانتهت التعليم العالي من ترشيح 42.7 ألف طالب في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي ، منهم 35339 بالكليات الحكومية ، و 7374 في المعاهد التابعة للوزارة .

وبلغ الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية بالشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% فأكثر ، لنحو 45.9 الف طالب .

وبلغ عدد الطلاب المُتقدمين في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي نحو 45.7 الف عدد الطلاب المُرشحين ، فينا تخلف 197 طالب عن التقدم .

الحدود الدنيا لتنسيق كليات ومعاهد المرحلة الثانية أدبي:

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264

آداب بني سويف 263

تجارة انتساب موجه دمنهور 263

تجارة انتساب موجه بور سعيد 263

آداب انتساب موجه طنطا 263

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263تربية الوادي الجديد 263

آداب انتساب موجه بور سعيد 263

تجارة انتساب موجه أسوان 262

تربية نوعية عين شمس 262

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262

حقوق الإسكندرية 262

آداب انتساب موجه دمنهور 262

تجارة انتساب موجه طنطا 262

تجارة انتساب موجه السويس 262

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262

تجارة انتساب موجه العريش 261

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261

تربية (طفولة) دمنهور 261

حقوق انتساب موجه القاهرة 261

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261آداب انتساب موجه الفيوم 261

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 261

تنسيق الكليات الأدبية 2022

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261

آداب انتساب موجه دمياط 261

تربية نوعية بور سعيد 260

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260حقوق انتساب موجه عين شمس 260

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260تجارة انتساب موجه أسيوط 260

تجارة انتساب موجه بني سويف 260حقوق الزقازيق 260

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260

تجارة انتساب موجه سوهاج 259

آداب أسيوط 259

آداب انتساب موجه أسوان 259

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258

تربية (طفولة) جنوب الوادي 258

آداب سوهاج 258

حقوق حلوان 258

آداب المنيا 258

آداب انتساب موجه بني سويف 258

حقوق بنها 257

حقوق انتساب موجه حلوان 257

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257

آداب جنوب الوادي 257

حقوق المنصورة 256

حقوق أسوان 256

آداب انتساب موجه أسيوط 256

حقوق أسيوط 256

حقوق الفيوم 256

آداب انتساب موجه المنيا 256

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256

آداب انتساب موجه سوهاج 255

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255

تربية نوعية المنيا 255

حقوق بني سويف 255

تربية نوعية كفر الشيخ 255

حقوق انتساب موجه بنها 255

تربية نوعية بنها 255

حقوق طنطا 255

الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية 2022

حقوق المنوفية بشبين الكوم 254

دار العلوم الفيوم 254

حقوق انتساب موجه الزقازيق 254

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 253

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253

حقوق مدينة السادات 252

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252

دار العلوم المنيا 252

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 252

حقوق انتساب موجه طنطا 251.5

حقوق انتساب موجه المنصورة 251حقوق انتساب موجه بني سويف 251

سياحة وفنادق مطروح 251

حقوق انتساب موجه أسوان 251

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 251

دار العلوم أسوان 251

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 251

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250

دار العلوم انتساب موجه المنيا 250

تربية نوعية الفيوم 250

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250

تربية رياضية بنات دمياط 250

حقوق انتساب موجه أسيوط 250

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 249

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249

أقتصاد منزلى حلوان 249

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249

تربية نوعية أسيوط 249

تربية نوعية جنوب الوادي 249

خدمة اجتماعية حلوان 249

أقتصاد منزلى العريش 248

تربية (طفولة) سوهاج 248

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 248

سياحة وفنادق الفيوم 248

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

سياحه وفنادق الاقصر 246

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246

سياحة وفنادق المنيا 246

تربية نوعية دمياط 246

الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد الأدبية