نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022.. مؤشرات أولية قبل ساعات من الإعلان الرسمي

مع قرب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022.. ينتهي تنسيق المرحلة الثانية 2022، خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا في تمام السابعة مساء اليوم، بعد قرار وزير التعليم العالي بمدّ موعد التنسيق يومًا آخر ليستمر حتى مساء الثلاثاء 23 أغسطس 2022، بدلًا من انتهائه أمس الاثنين، حيث يمكن للطلاب التنسيق وتعديل الرغبات طوال هذه الفترة.
بوابة “المال نيوز” تستعرض خلال السطور التالية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.
ويشهد تنسيق المرحلة الثانية 2022 إقبالًا من طلاب علمي علوم على الأماكن المتبقية في كليات الحاسبات والمعلومات، قبل كلية الطب البيطري التي يوجد فيها أماكن في المرحلة الثانية، وسط توقعات بارتفاع مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات والطب البيطري والتمريض 4 درجات عن العام الماضي بنسبة 1% لطلاب شعبة العلمي علوم، وارتفاع الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 3% عن العام الماضي لتتراوح نتيجة القبول بين 335 إلى 337 درجة.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
يستمر موقع تنسيق المرحلة الثانية 2022، في استقبال رغبات الطلاب وإتاحة تعديل الرغبات خلال اليوم الثلاثاء حتى الساعة السابعة مساء اليوم،
على أن يغلق الموقع في تمام السابعة مساء، وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني هنا للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023.
رابط تنسيق المرحلة الثانية 2022
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
من المقرر أن تنتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022،
وسيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني بعد غلق باب التقديم وتسجيل الرغبات بأقل من 72 ساعة.
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
من المتوقع أن تكون مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 كالآتي:
جاءت مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطب بيطري المنصورة 359
طب بيطري الزقازيق 358
طب بيطري سوهاج 358
طب بيطري كفر الشيخ 358
طب بيطري جنوب الوادي 357
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 357
طب بيطري المنيا 357
طب بيطري المنوفية 357
طب بيطري الإسكندرية 357
طب بيطري دمنهور 357
هندسة القاهرة 356
طب بيطري القاهرة 356
طب بيطري أسيوط 356
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356
حاسبات ومعلومات قنا علوم 356
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5
طب بيطري بنها 355
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 355
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354
طب بيطري أسوان 354
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354
طب بيطري بني سويف 353
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353
طب بيطري مدينة السادات 353
علوم البترول والتعدين مطروح- علوم 353
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353
طب بيطري العريش 352
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352
طب بيطري مطروح 352
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 351
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351
طب بيطري الوادي الجديد 351
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم 351
ألسن كفر الشيخ 351
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350
حاسبات ومعلومات العريش علوم 350
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350
حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350
حاسبات ومعلومات السويس علوم 349
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 348
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 347
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346
هندسة طنطا 344
علوم سوهاج 344
علوم دمنهور 343
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 343
علوم كفر الشيخ 342
سياسة واقتصاد السويس 341
علوم جنوب الوادي 341
علوم القاهرة 340
علوم الإسكندرية 340
علوم الزقازيق 340
معهد فني صحى طنطا 340
هندسة المنوفية بشبين الكوم 340
ألسن عين شمس 339
سياسة واقتصاد بني سويف 339
تمريض المنصورة 339
علوم المنصورة 339
علوم أسيوط 338
تمريض طنطا 338
ألسن الفيوم 338
معهد فني صحى المنصوره 338
معهد فني صحى الزقازيق 337
ألسن بني سويف 337
علوم طنطا 337
ألسن الأقصر 337
هندسة حلوان 336
علوم عين شمس 336
علوم بنها 336
علوم المنيا 336
ألسن أسوان 336
تمريض بور سعيد 336
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 335
ألسن المنيا 335
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335
هندسة بنها 335
علوم المنوفية بشبين الكوم 335
علوم الفيوم 334
هندسة السويس 334
علوم بني سويف 334
علوم أسوان 334
ألسن سوهاج 334
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 334
علوم دمياط 334
علوم بور سعيد 334
علوم حلوان 333
علوم السويس 333
هندسة بنها بشبرا 333
هندسة سوهاج 332
علوم الوادي الجديد 332
علوم العريش 332
علوم بنات عين شمس 332
علوم الارض بني سويف 331
فنون تطبيقية بنها 331
فنى صحي جنوب الوادي 331
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 331
تمريض المنوفية بشبين الكوم 323
تخطيط عمراني القاهرة 323
معهد فني صحى بور سعيد 322
معهد فني صحى اسماعيليه 321
آثار أسوان 321
آثار عين شمس 321
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 321
تربية الزقازيق 321
فنون تطبيقية دمياط 320
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 320
آثار القاهرة 319
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة 318
آثار الأقصر 318
فنون تطبيقية بني سويف 317
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 316
آثار ولغات مطروح 316
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
عقب الانتهاء من تسجيل وتعديل الرغبات في تمام السابعة مساء بـ72 ساعة، يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022،
بينما أكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة،
مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 23/8/2022.
ووفقًا للمؤشرات المذكورة، والتي من المتوقع أن تتوافق مع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 يمكن للطلاب توقع نتيجة التنسيق والتي يمكن أن تتوافق مع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 عقب الإعلان.