نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022.. مؤشرات أولية قبل ساعات من الإعلان الرسمي

مع قرب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022.. ينتهي تنسيق المرحلة الثانية 2022، خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا في تمام السابعة مساء اليوم، بعد قرار وزير التعليم العالي بمدّ موعد التنسيق يومًا آخر ليستمر حتى مساء الثلاثاء 23 أغسطس 2022، بدلًا من انتهائه أمس الاثنين، حيث يمكن للطلاب التنسيق وتعديل الرغبات طوال هذه الفترة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض خلال السطور التالية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.

ويشهد تنسيق المرحلة الثانية 2022 إقبالًا من طلاب علمي علوم على الأماكن المتبقية في كليات الحاسبات والمعلومات، قبل كلية الطب البيطري التي يوجد فيها أماكن في المرحلة الثانية، وسط توقعات بارتفاع مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات والطب البيطري والتمريض 4 درجات عن العام الماضي بنسبة 1% لطلاب شعبة العلمي علوم، وارتفاع الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 3% عن العام الماضي لتتراوح نتيجة القبول بين 335 إلى 337 درجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

يستمر موقع تنسيق المرحلة الثانية 2022، في استقبال رغبات الطلاب وإتاحة تعديل الرغبات خلال اليوم الثلاثاء حتى الساعة السابعة مساء اليوم،

على أن يغلق الموقع في تمام السابعة مساء، وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني هنا للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2022

https://tansik.digital.gov.eg/application/

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

من المقرر أن تنتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022،

وسيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني بعد غلق باب التقديم وتسجيل الرغبات بأقل من 72 ساعة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

من المتوقع أن تكون مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 كالآتي:

جاءت مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطب بيطري المنصورة 359

طب بيطري الزقازيق 358

طب بيطري سوهاج 358

طب بيطري كفر الشيخ 358

طب بيطري جنوب الوادي 357

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 357

طب بيطري المنيا 357

طب بيطري المنوفية 357

طب بيطري الإسكندرية 357

طب بيطري دمنهور 357

هندسة القاهرة 356

طب بيطري القاهرة 356

طب بيطري أسيوط 356

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356

حاسبات ومعلومات قنا علوم 356

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5

طب بيطري بنها 355

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 355

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354

طب بيطري أسوان 354

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354

طب بيطري بني سويف 353

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353

طب بيطري مدينة السادات 353

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم 353

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353

طب بيطري العريش 352

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352

طب بيطري مطروح 352

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 351

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351

طب بيطري الوادي الجديد 351

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم 351

ألسن كفر الشيخ 351

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350

حاسبات ومعلومات العريش علوم 350

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350

حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350

حاسبات ومعلومات السويس علوم 349

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 348

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 347

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346

هندسة طنطا 344

علوم سوهاج 344

علوم دمنهور 343

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 343

علوم كفر الشيخ 342

سياسة واقتصاد السويس 341

علوم جنوب الوادي 341

علوم القاهرة 340

علوم الإسكندرية 340

علوم الزقازيق 340

معهد فني صحى طنطا 340

هندسة المنوفية بشبين الكوم 340

ألسن عين شمس 339

سياسة واقتصاد بني سويف 339

تمريض المنصورة 339

علوم المنصورة 339

علوم أسيوط 338

تمريض طنطا 338

ألسن الفيوم 338

معهد فني صحى المنصوره 338

معهد فني صحى الزقازيق 337

ألسن بني سويف 337

علوم طنطا 337

ألسن الأقصر 337

هندسة حلوان 336

علوم عين شمس 336

علوم بنها 336

علوم المنيا 336

ألسن أسوان 336

تمريض بور سعيد 336

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 335

ألسن المنيا 335

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335

هندسة بنها 335

علوم المنوفية بشبين الكوم 335

علوم الفيوم 334

هندسة السويس 334

علوم بني سويف 334

علوم أسوان 334

ألسن سوهاج 334

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 334

علوم دمياط 334

علوم بور سعيد 334

علوم حلوان 333

علوم السويس 333

هندسة بنها بشبرا 333

هندسة سوهاج 332

علوم الوادي الجديد 332

علوم العريش 332

علوم بنات عين شمس 332

علوم الارض بني سويف 331

فنون تطبيقية بنها 331

فنى صحي جنوب الوادي 331

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 331

تمريض المنوفية بشبين الكوم 323

تخطيط عمراني القاهرة 323

معهد فني صحى بور سعيد 322

معهد فني صحى اسماعيليه 321

آثار أسوان 321

آثار عين شمس 321

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 321

تربية الزقازيق 321

فنون تطبيقية دمياط 320

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 320

آثار القاهرة 319

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة 318

آثار الأقصر 318

فنون تطبيقية بني سويف 317

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 316

آثار ولغات مطروح 316

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

عقب الانتهاء من تسجيل وتعديل الرغبات في تمام السابعة مساء بـ72 ساعة، يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022،

بينما أكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة،

مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 23/8/2022.

ووفقًا للمؤشرات المذكورة، والتي من المتوقع أن تتوافق مع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 يمكن للطلاب توقع نتيجة التنسيق والتي يمكن أن تتوافق مع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 عقب الإعلان.