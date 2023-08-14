نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. 85% الحد الأدنى للهندسة و83.41% للتخطيط العمراني

التعليم العالي: 88.46% الحد الأدنى للالتحاق بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن 84.51

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. 85% الحد الأدنى للهندسة و83.41% للتخطيط العمراني
جهاد سالم

جهاد سالم

1:07 م, الأثنين, 14 أغسطس 23

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024، للشعبتين الهندسية والأدبية.

وبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة 348 درجة بنسبة 85%، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41%.

التعليم العالي: 88.46% الحد الأدنى للالتحاق بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن 84.51%

وبالنسبة للشعبة الأدبية بلغ الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 354.5 درجة بنسبة 86.46%، والألسن 346.5 درجة بنسبة 84.51%.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65%، والآثار 331 درجة، بنسبة 80.73%

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي بالجامعات 2023-2024.

يذكر أن التعليم وضعت الحدود الدنيا للمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2024، بواقع 362 درجة فأكثر الأدنى للشعبة العلمية أي بنسبة 88.29%، فأكثر لإجمالي 22304 طلاب.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لإجمالي 15013 طالبا.

فيما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لإجمالي 74923 طالبا.

جهاد سالم

جهاد سالم

1:07 م, الأثنين, 14 أغسطس 23