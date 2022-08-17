ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 91.60% وطب الأسنان 91.34%، والعلاج الطبيعي 90.73%، والصيدلة 90%، والهندسة 83.65%، فيما تقرر أن يكون القبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بحد أدنى 82.92%، والألسن 80.24%، والإعلام 77.03%، والآثار 76.82%، والفنون الجميلة 68.78%، وفقا لما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.. بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022..

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.. بيان من «التعليم العالي»

بدأت المرحلة الأولى في 11 أغسطس الجاري وانتهت في 16 أغسطس، وتقدم لهذه المرحلة 117 ألفًا و758 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمي والأدبي، وأن عدد الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم 560 طالبًا وطالبة.

والحد الأدنى للمرحلة الثانية بالنسبة للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، وعدد طلابها 223 ألفا و294 طالبا وطالبة، على أن يكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% وعدد طلابها 45 ألفا و 908 طلاب، ليكون إجمالي عدد الطلاب بالشعبتين 269 ألفا و202 طالب.

وهناك كليات متوفرة لطلاب المرحلة الثانية، وهي بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم تتمثل في كليات الطب البيطري، والتمريض والعلوم والزراعة، والجامعات الإلكترونية، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن والإعلام، وباقي الكليات النظرية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.. كليات طلاب شعبة الرياضيات

وبالنسبة لطلاب شعبة الرياضيات فتتوافر لطلاب المرحلة الثانية كليات: الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، التخطيط العمراني، فنون جميلة “عمارة”، الجامعات التكنولوجية، الاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن، والإعلام، الآثار والفنون التطبيقية، وباقي الكليات النظرية.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، فإن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية هي كليات: التربية والآداب “انتظام وانتساب”، والحقوق “انتظام وانتساب”، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية.

ويلتزم مكتب التنسيق عند الترشيح الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى بالرغبات المسجلة على الموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، وأنه بإعلان هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع 117 ألفا و198 طالبا وطالبة في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل، وأنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وسيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وتعد نتيجة التنسيق تتويجا لجهود قام بها فريق العمل بالوزارة، مقدما التهنئة للطلاب الذين شملهم التنسيق خلال المرحلة الأولى، وأن يستمر تفوقهم خلال المرحلة الجامعية.