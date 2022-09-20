نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية 2022.. سداد مصاريف دليل القبول

يستطيع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي من أحد الدول العربية وطلاب الدبلومة الأمريكية والإنجليزية والفرنسية، الحصول على نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية 2022 بعد التقدم بأوراقهم في مكتب التنسيق للالتحاق بأحد الكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022-2023 علمي وأدبي..

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية 2022.. القبول في كليات ومعاهد العام الجامعي المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022-2023 للقبول في الكليات والمعاهد بالعام الجامعي المقبل.

ويمكن للطلاب سداد مصاريف دليل القبول بموجب إذن دفع يتم طباعته من الموقع الإلكتروني عن طريق الحوالة البريدية في مختلف فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على كود رقم 13600101 أو رقم حساب الدائنون على 9190447778 ويتسلم الطالب الرقم السري على الهاتف المحمول الذي يتم تسجيله في موقع التنسيق https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Mo3adla/DefaultFtansik.aspx.

رابط تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة 2022

بخطوات إلكترونية بسيطة يمكن للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وطلاب الدبلومة الأمريكية والإنجليزية والفرنسية التقدم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية الراغب فيها للعام الدراسي المقبل 2022-2023 باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Mo3adla/DefaultFtansik.aspx.

اختيار أيقونة تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة.

إدخال الرقم السري الذي تم استقباله على الهاتف المحمول والاحتفاظ به سرا.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الالتحاق بإحدى الكليات المصرية بالتفصيل.

تدوين المجموع الحاصل عليه الطالب في الثانوية العامة.

تسجيل رغبات الطالب بدقة.

طباعة اسثتمارة التنسيق والاحتفاظ بها.

الضغط على كلمة حفظ.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية 2022

وأتاحت الوزارة نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية، علمي وأدبي، 2022- 2023 للكليات والمعاهد لحاملي شهادة الثانوية السعودية، الإمارات، الكويت، فلسطين، البحرين، الأردن، البحرين، قطر وجيبوتي.

كما تتيح الحصول على نتيجة الشهادات المعادلة الأجنبية أدبي وعلمي لطلاب الدبلومة الأمريكية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، البكالوريا الدولية واليونانية.

ويستطيع الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات في العام الدراسي المقبل 2022-2023، الدخول على لينك نتيجة التنسيق للشهادات المعادلة من هنا والاطلاع عليها وقت ظهورها، لجميع الشهادات والشعب.

وأوضح مكتب التنسيق الإلكتروني أنه تقرر للمرة الأولى في تنسيق الشهادات المعادلة 2022- 2023، سداد مصاريف دليل القبول وباقي الأوراق المطلوبة بموجب إذن دفع، يتم طباعته من الموقع الإلكتروني الخاص به لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة.

وأشار إلى أن كود دفع مصروفات دليل قبول الشهادات المعادلة هو: 13600101 ورقم حساب الدائنون: 9190447778 حيث سيتسلم الطالب رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله على موقع التنسيق، وعلى الطالب التوجه إلى مكتب التنسيق أو أي من فرعيه لمرة واحدة فقط لتسليم شهادته.

برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني

وأوضح أنه يمكن للطالب من خلال برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة، حجز موعد وتاريخ الذهاب لمقر المكتب أو أحد فرعيه، ليسلم المستندات المطلوبة، مرفقة بطبعة البيانات الأساسية، الدرجات والرغبات.