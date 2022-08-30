تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، بعد غلق باب تسجيل الرغبات بمدة لن تزيد عن 72 ساعة، كما هو مطبق في كل مراحل تنسيق الجامعات، وستعلن النتيجة فور اعتمادها رسميا عبر موقع التنسيق الإلكتروني بعد انتهاء أعمال التنسيق وترشيح الطلاب.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

ينهي طلاب الثانوية العامة، مساء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 والذي يشمل 12 جامعة جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، من المقرر أن تبدأ الدراسة بها في العام الدراسي المقبل 2022-2023، بعد فتح باب التقديم لها منذ الثلاثاء الماضي واستمرار تسجيل الرغبات للالتحاق بها حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

موعد نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

تختتم اليوم الثلاثاء 30 أغسطس أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية الساعة السابعة مساءً بتنسيق الجامعات الأهلية 2022، والبالغ عددها 12 جامعة.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

تظهر نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا www.tansik.egypt.gov.eg

يمكن للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الاطلاع على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 فور اعتمادها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا www.tansik.egypt.gov.eg

إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم القومي

الضغط على اطلاع

ويشمل تنسيق الجامعات الأهلية 2022 الجديدة الـ 12 جامعات «أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية»، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

يذكر أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية اعتباراً من الثلاثاء الموافق 23 أغسطس حتى 30 أغسطس الجارى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي www.tansik.egypt.gov.eg