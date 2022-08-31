نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. 24 ساعة للقبول بالكليات الخاصة

يتوقع إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 خلال يومين على أقصى تقدير بعد غلق باب تسجيل الرغبات مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أعلنه الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، موضحا أن إعلان نتيجة التنسيق خلال 48 ساعة حتى يستطيع الطلاب إنهاء إجراءات التحاقهم بالكليات المختلفة.



بوابة “المال” تستعرض من خلال التقرير التالي نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022..

موعد نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

انتهى التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني، مساء أمس، والذي استمر لمدة أسبوع منذ الثلاثاء الماضي، واستهدف طلاب الثانوية العامة هذا العام للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والتي ستبدأ الدراسة فيها للمرة الأولى للعام الدراسي المقبل 2022-2023 .

ويتوقع صدور قرار نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 خلال يومين على أقصى تقدير بعد غلق باب تسجيل الرغبات مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أعلنه الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، موضحا أن إعلان نتيجة التنسيق خلال 48 ساعة حتى يستطيع الطلاب إنهاء إجراءات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وكشف عبد الغفار، في تصريحات صحفية، أن هناك فرصا موجودة لطلاب التنسيق بالمرحلة الثالثة في الجامعات الخاصة، وبعد إعلان تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية سيتم الإعلان عن الأماكن الخالية بالكليات المختلفة والجامعات.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

ويضم تنسيق الجامعات الأهلية 2022 جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

ويرتقب أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 خلال يومين على أقصى تقدير من غلق باب التسجيل وفقا لما هو متبع في تنسيق الجامعات بعد فحص رغبات الطلاب وترشيحهم وفقا لقواعد التنسيق.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 رسميا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فور اعتمادها من قبل وزير التعليم العالي على العنوان التالي” www.tansik.egypt.gov.eg”

من خلال اتباع الخطوات التالية

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني

إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم القومي

الضغط على الاطلاع وستظهر النتيجة فور اعتمادها رسميا



تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. استيفاء الحد الأدنى للقبول

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأى كلية بأية جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022



وجاء تنسيق الجامعات الأهلية 2022 كالآتي:

الطب 82%

طب الأسنان 80%

العلاج الطبيعي 78%

الصيدلة 74%

الطب البيطري 74%

الهندسة 68%

الحاسبات 62%

الـتـكـنـولـوجـيـا الحيوية 55%

العلوم الصحـية التطبيقية 55%

التمريض 55%

الإدارة والاقتصاد 55%

العلوم السياسية 55%

الفنون والفنون التطبيقية 55%

الآداب 55%

العلوم السينـمائية 55%

الإعلام 55%

التربية 55%

السياحة والفنادق 55%

الحقوق والدراسات القانونية 55%

اللغات والـترجمة 55%

الـزراعات الصحراوية 55%

العلوم الأساسية 55%

الآثار 55%

الزراعة 55%