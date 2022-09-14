نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية.. كليات الطب 90 ألف جنيه

أعلن مكتب التنسيق ومكتب التحويلات، نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية، ون نتائج المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الأهلية متاحة الآن على موقع التنسيق، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح مرحلة ثانية للطلاب الراغبين في التقدم للجامعات الأهلية الجديدة، بدءًا من يوم الخميس الماضي ولمدة 4 أيام.

جاءت نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 لطلاب المرحلة الثانية على موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي لإعلان نتائج تنسيق الكليات والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية..

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية

فتحت وزارة التعليم العالي مرحلة ثانية للطلاب الراغبين في التقدم للجامعات الأهلية الجديدة، بدءًا من الخميس الماضي ولمدة 4 أيام انتهت الأحد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الأهلية

يمكن لطلاب المرحلة الثانية معرفة نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 من خلال الضغط هـنـا على رابط موقع التنسيق الإلكتروني

https://tansik.digital.gov.eg/applicationH/main.aspx?Certificate=1 وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا من الجامعات الأهلية الجديدة، وهي جامعة المنصورة الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة حلوان الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة بني سويف الأهلية.

نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية.. 70% الطب البيطري

فتحت وزارة التعليم العالي المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية 2022 للطلاب المُستنفدين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثاني بالثانوية العامة، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

وحددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لدرجات تنسيق الجامعات الأهلية، لكليات الطب 82%، وطب الأسنان 80%، والعلاج الطبيعي 78%، والصيدلة 74%، والطب البيطري 70%، والهندسة 68%، وعلوم الحاسب 62%، إضافة إلى 15 تخصصا بحدد أدنى 55%، وهي العلوم الأساسية التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، واللغات والترجمة، والاقتصاد والإدارة، والتربية والإعلام، والفنون التطبيقية، والعلوم الاجتماعية، والسياحة والفنادق، والحقوق والقانون، التمريض، والآثار، والعلوم السينمائية.

مصاريف الجامعات الأهلية

وأعلنت الجامعات الأهلية الجديدة مصروفات العام الدراسي 2022-2023، لكل البرامج الدراسية كالآتي:

مصاريف الجامعة الأهلية بأسيوط الجديدة

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.

كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنيه.

كليات الطب 90 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 75 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية

كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة 45 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية

كلية الطب 95 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه.

كلية العلوم 45 ألف جنيه.

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

برنامج هندسة الانظمة الذكية تكون مصروفات البرنامج 48000 جنيه.

برنامج العمارة والتصميم البيئي تكون تكلفة البرنامج 48000 جنيه.

برنامج التصميم الداخلي البيئي 35000 جنيه.

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35000 جنيه.

برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات البرنامج 35000 جنيه.

جامعة المنصورة الأهلية

كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 75 ألف جنيه.

كلية الهندسة 50 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

كلية الطب البشري 95 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 65 ألف جنيه.

كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

كلية التمريض 25 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 25 ألف جنيه.

كلية للتجارة الدولية واللغات 25 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية

كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة 45 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بنها الأهلية

كلية الطب البشرى 90 ألف جنيه.

كلية الهندسة 90 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى 45 ألف جنيه .

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.

كلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه .

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية

كلية الطب والجراحة 85 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.

كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 35 ألف جنيه.

كلية العلوم30 ألف جنيه.

كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

كلية التجارة 30 ألف جنيه.

كلية الآداب 30 ألف جنيه.

كلية التمريض 25 ألف جنيه .

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه .

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

كلية هندسة الانظمة الذكية 48 جنيه

كلية العمارة والتصميم البيئي 48 ألف جنيه

كلية التصميم الداخلي البيئي 35 ألف جنيه

كلية الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35 ألف جنيه

كلية معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي 35 ألف جنيه.