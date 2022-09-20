نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.. 96.15% كليات طب بنين وبنات القاهرة

قدم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للطلاب الجدد، حيث ظهرت الآن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 ، مقدما الشكر للقائمين على مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشهادة الثانوية الأزهرية لطلاب الدور الثانى.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية بلغ (93132) طالبا، تقدم منهم للتنسيق (78085) طالب.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل جديدة عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

أشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن الحد الأدنى للقبول بجامعة الأزهر 2022 بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%، كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %، كليات طب بنين وبنات اسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %.

اما كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %، وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %..

تنسيق جامعة الازهر 2022 القسم الأدبي بنين

تنسيق الازهر 2022 كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة 59.21%.

تنسيق الازهر 2022 كلية الإعلام ( 506 ) درجة بنسبة 80.32% .

تنسيق الازهر 2022 شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة بنسبة 71.43 %.

تنسيق الازهر 2022 كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 %.

تنسيق الازهر 2022 كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة 60.32 %

تنسيق الازهر 2022 كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة 58.89 %

تنسيق الازهر 2022 كلية اللغة العربية تخصص عام ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %.

تنسيق الازهر 2022 معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.



تنسيق جامعة الازهر 2022 القسم العلمي بنين

تنسيق الازهر 2022 كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 533 ) درجة بنسبة 82 %

تنسيق الازهر 2022 كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 530 ) درجة بنسبة 81.54 %

تنسيق الازهر 2022 اللغات والترجمة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 62.46 %،

تنسيق الازهر 2022 معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 575 ) درجة بنسبة 88.46 %

تنسيق الازهر 2022 معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 566 ) درجة بنسبة 87.08 %

تنسيق الازهر 2022 كلية الاعلام ( 499 ) درجة بنسبة 76.77 %،

تنسيق الازهر 2022 كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 471 ) درجة بنسبة 72.46 %

تنسيق الازهر 2022 كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 489 ) درجة بنسبة 75.23 %

تنسيق الازهر 2022 كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31 %

تنسيق الازهر 2022 كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08% .



تنسيق جامعة الازهر 2022 القسم العلمي بنات



تنسيق الازهر 2022 كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15 %.

تنسيق الازهر 2022 كلية العلوم تخصص عام ( 577 ) درجة 88.77 %

تنسيق الازهر 2022 المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 565 ) درجة بنسبة 86.92 % .

تنسيق الازهر 2022 كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 553 ) درجة بنسبة 85.08 %

تنسيق الازهر 2022 كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (526) درجة بنسبة 80.92%



تنسيق جامعة الازهر 2022 القسم الأدبي بنات



تنسيق الازهر 2022 كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 551 ) درجة بنسبة 87.46 %

تنسيق الازهر 2022 كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (519) درجة بنسبة 82.38%

تنسيق الازهر 2022 كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 425 ) درجة بنسبة 67.46 %

تنسيق الازهر 2022 معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 442 ) درجة بنسبة 70.16 %.

كما تقدم بوابة “المال نيوز” الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر، وفقا للأعوام السابقة هي كالآتي:

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهرشهادة الميلاد

4 صور من شهادة الثانوية

ورقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور التنسيق)

6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر

8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6

استمارة 2جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور)

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