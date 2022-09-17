نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.. 50 ألف طالب وطالبة يترقبون الإعلان النهائي

ينتظر طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 2022، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 لمعرفة الكليات التي تم ترشيحهم لها بناءً على الرغبات المسجلة والأماكن المتاحة بكل كلية.

ويترقب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة الإعلان عن موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية والتي شملت كل الناجحين بالدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بعدما أُغلق باب تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية المرحلة الأولى.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022:

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

ينتظر طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 2022، نتائج تنسيق المرحلة الأولى لمعرفة الكليات التي تم ترشيحهم لها بناءً على الرغبات المسجلة والأماكن المتاحة بكل كلية، للاستعلام عن النتيجة اضغط هنـــــا

https://tansik.digital.gov.eg/application

بدأ طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الدور الأول لعام 2022، تسجيل تنسيق المرحلة الأولى من يوم 21 أغسطس الماضي، وظل مستمرًا وانتهى يوم 25 من نفس الشهر.

أعلنت جامعة الأزهر عن عدد الطلاب والطالبات الذين من حقهم تسجيل الرغبات في تلك المرحلة، حوالي 53915 طالبا/ة هم عدد الناجحين في الدور الأول بالشعبة العلمية والأدبية والعلوم الإسلامية.

تنسيق الثانوية الأزهرية والعامة 2022

يوجد اختلاف بين رابط تنسيق الثانوية الأزهرية وطريقة التقديم في تنسيق الثانوية العامة لترشيح الطلاب والطالبات للكليات والمعاهد، كما يلي:

• بالنسبة لتنسيق الثانوية العامة: تسجيل رغبات التنسيق يقوم على ثلاث مراحل كل مرحلة تشمل مجموعًا معينًا في كل شعبة دراسية سواء أدبي أو علمي وتظهر النتيجة بشكل منفصل.

• وأما بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية: يتم فتح باب تسجيل رغبات التنسيق على مراحل أيضًا، ولكن تظهر النتيجة بطريقة مجمعة، حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الدور الأول، ثم فتح باب تسجيل الرغبات للدور الثاني مع وجود إمكانية في التعديل للدور الأول.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري لهذا العام، الحصول على نتيجة التنسيق فور إعلانها من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/.

تنسيق الأزهر 2022 وخطوات تسجيل الرغبات