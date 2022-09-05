نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. خطوات الاستعلام برقم الجلوس

حددت وزارة التعليم العالي طريقة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022، عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، موضحة على الطالب ادخال رقم الجلوس وكلمة السر لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2022.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي طريقة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022:

نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

يسمح للطلاب والطالبات الذين قاموا بالتقديم في تقليل الاغتراب في الكليات والمعاهد الخاصة بمختلف التخصصات معرفة النتيجة بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/.

قم بالضغط على نتيجة تقليل الاغتراب.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس وكلمة السر.

النقر على أيقونة عرض النتيجة.

يمكن للطلاب الاستفسار عن خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال الرقم المختصر 15999.

شروط التحويل بين الكليات الجامعية والمعاهد

حدد المجلس الأعلى للجامعات مجموعة من الشروط التي لابد من الالتزام بها لقبول طلب التحويل وهي:

يشترط أن يكون التحويل في حدود الحد الأدنى للقطاع.

الالتزام بالقواعد الجغرافية.

التحويل الإلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

تؤكد الوزارة أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

يتم تحديد طلب التحويل وتكون الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع.



تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أعلن المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق عن موعد فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الجديد 2022 لطلاب الثانوية العامة وهو يبدأ من يوم السبت 3 سبتمبر 2022 ويستمر باب التسجيل لمدة 7 أيام حتى يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 ويمكن للطلاب الذين لم يلحقوا الحد الأدنى للمرحلتين الأولى والثانية وأيضا طلاب الدور الثاني تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة.