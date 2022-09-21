نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022.. ضوابط جديدة للتحويل بين الكليات

يترقب طلاب الثانوية العامة 2022 في تنسيق المرحلة الثالثة نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، بعد غلق باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب الاثنين الماضي في التاسعة مساء، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب خلال الساعات القليلة المقبلة.

بوابة «المال نيوز» تستعرض التفاصيل الكاملة لنتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة.

نتيجة تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق الإلكتروني

تعلن نتيجة تقليل الاغتراب خلال الساعات القليلة المقبلة حيث أعلن موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب رسالة «ترقبوا نتائج تقليل الاغتراب»، بعد انتهاء المهلة المحددة لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة والمعاهد المتوسطة والعليا وفقا للضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي بشأن تقليل الاغتراب منذ بداية المرحلة.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب فور اعتمادها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي، على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يمكن للطلاب طباعة نتيجة الترشيح النهاية وتقديم الأوراق للكليات والمعاهد للقيد بها في العام الدراسي الجديد 2022-2023.

و استهدفت مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني تدوين رغباتهم.

وخلال تلك المرحلة كان يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

تنسيق المرحلة الثالثة

وأعلنت وزارة التعليم العالي أنه أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي: عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 106436 وعدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751 والإجمالي: 196187.

وبلغ عدد الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة: كليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926، وكليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815، والإجمالي 64741، أما فيما يخص المعاهد فقد تم ترشيح الطلاب لمعاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904، ومعاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204 والإجمالي: 126108.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعب العلمية: 102830 وكذلك إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبة الأدبية: 88019، ليكون إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين: 190849، وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 قد بلغ (579612) طالبًا وطالبة.

نتيجة تقليل الاغتراب الفرصة الأخيرة

كانت أتاحت الوزارة قبل إعلان نتيجة تقليل الاغتراب الفرصة الأخيرة للتحويلات للطلاب المرشحين بالكليات والمعاهد المصرية، حيث إنه لن يُسمح بتحويلات ورقية، كما أنه لن يستطيع الطالب التحويل مرة أخرى سوى بعد مرور عام من الدراسة «التحويلات للفرق الأعلى».