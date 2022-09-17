نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022.. قواعد التحويلات بين الكليات

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء، من مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022 عبر رابط نتيجة تقليل الاغتراب، من خلال موقع التنسيق الالكتروني، لمعرفة نتجية تقليل الاغتراب.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022.. ساعات حاسمة

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/لمعرفة نتجية تقليل الاغتراب عند ظهورها خلال ساعات.

بدء فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 17/9/2022.

قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

وأوضحت أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تقليل الاغتراب لطلاب المرحله الثالثة 2022



ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.