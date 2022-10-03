نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022.. خطوات الاستعلام والأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022، حبث حددت طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022، هي موقع التنسيق الإلكتروني، والتي يمكن من خلاله معرفة نتيحة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022.

وانتهت مرحلة تقليل اغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتي امتد التقديم بها منذ يوم الأربعاء الماضي، لطلاب الدبلومات الفنية وشهادات المعاهد المتوسطة للتحويل بين الكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

ينتظر الطلاب الآن موعد ظهور نتيجة تقليل اغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، لمعرفة الكلية أو المعهد النهائي الذي سيتوجه إليه الطالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل اغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ووفقًا لما هو سائد بكافة المراحل بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، فإنه من المتوقع ظهور نتيجة تقليل اغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، خلال 72 ساعة من توقيت غلق المرحلة.

ويتم الاستعلام عن نتيجة تقليل اغتراب بتنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق عبر الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

موعد نتيجة تقليل الاغتراب غير المناظر

ينقسم تقليل الاغتراب بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 إلى تحويل مناظر، وتحويل غيرمناظر.

يكون التحويل المُناظر بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

يأتي التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022

يجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي بتقليل الاغتراب ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .

ويكون التحويل لمرة واحدة فقط، ويجب على الطالب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

وتكون المُفاضلة بين الطلاب بـ نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على أساس مجموع درجات الطالب.

تقليل الاغتراب بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتأتي قواعد التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة كالتالي:

يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

مع الوضع في الاعتبار أنه لا توجد تحويلات ورقية بـ تقليل اغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، وفي جميع الحالات يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

يترقب جميع طلاب الدبلومات الفنية، نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث بحث جميع طلاب الدبلومات الفنية عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أوضحت وزارة التعليم العالي قواعد التحويل بين الكليات الجامعية كالآتي:

• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:

رابط نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 https://tansik.digital.gov.eg/application/

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

أن يتم التحويل بين الكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

يشترط أن يكون التحويل المُناظر بين الكليات والمعاهد في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

يجب الالتزام بجميع قواعد التوزيع الجغرافي.

استيفاء الحد الأدنى في الكلية المراد التحويل إليها عند التحويل غير المُناظر في حدود النسبة المقررة.

لا توجد أي تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمدة مرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يراد التحويل إليها “مثل لاجتياز لاختبار القدرات”.

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات التلميذ.

يتم تحويل الطالب مرة واحدة في حدود الحد الأدنى للمعهد أو الكلية المراد التحويل إليه والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.