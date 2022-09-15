نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022. . 72 ساعة بعد غلق باب التسجيل

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تقليل الاغتراب للكليات المناظرة وغير المناظرة، وفقًا لشروط محددة، بداية من يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، مؤكدة أن آخر موعد تقليل الاغتراب 2022 سيكون بعد 5 أيام من فتح باب التحويل بين الكليات والمعاهد.

وتقدم بوابة “المال نيوز” من خلال التقرير التالي تفاصيل جديدة وموعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022

يبحث كثير من الطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022 والتي يشرف عليها مكتب تنسيق الكليات والمعاهد الحكومية.

ومنحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرصة الأخيرة لموعد تقليل الاغتراب 2022-2023 للمرحلة الثالثة والأولى والثانية 2022-2023 وكذلك التحويل بين المعاهد العليا، المتوسطة والخاصة.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تقليل الاغتراب للكليات المناظرة وغير المناظرة، وفقًا لشروط محددة، بداية من يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد تقليل الاغتراب 2022 سيكون بعد 5 أيام من فتح باب التحويل بين الكليات والمعاهد، وسيكون آخر ميعاد لتقليل الاغتراب في يوم السبت 17 سبتمبر 2022.

وبخصوص موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022 للمرحلة الثالثة فإنه سيكون بعد غلق باب التسجيل بـ 72 ساعة، أي مع يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022.

ويجب الالتزام بالتحويل إلى معهد آخر في نفس التخصص أو في تخصص آخر غير مناظر، شريطة استيفاء الحد الأدنى للمعهد والذي يرغب في التحويل إليه.

تقليل الاغتراب 2022.. اختيار الكلية الأقرب للطلاب

يتم تقديم تقليل الاغتراب 2022 عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 المُناظر وغير المُناظر، في حدود النسبة المُقررة (10%)، ولا يعني تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 تغيير الرغبات بل اختيار الكلية الأقرب للطلاب ومحل سكنهم، ويمكن تقديم طلب تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 من خلال الرابط التالي (أضغط هنا) https://tansik.digital.gov.eg/application/.

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في كلية ما خارج منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة كـ تقليل اغتراب في منطقته «أ» فقط وبغض النظر عن الحد لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022

ينقسم تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 إلى نوعين تحويل مناظر وتحويل غير مناظر، ويساعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 المناظر الطالب الذي تم ترشيحه في عملية تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية غيرة مناظرة في منطقته الجغرافية «أ».

بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام/ انتساب» من أجل استيفاء شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022، كما يشترط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات – إن وجد.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي «أ» في تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022، يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج هذا النطاق بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية «أ» في تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022.

وعلى سبيل المثال توجد في القاهرة الكبرى خمس كليات للهندسة «القاهرة، عين شمس، حلوان، المطرية، شبرا»، وكان الحد الأدنى للقبول «392، 391، 390، 388، 387» درجة على التوالي يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى.