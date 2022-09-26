نتيجة تحويلات كليات الأزهر 2022.. خطوات وطريقة الاستعلام

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، عن قرب إعلان نتيجة تحويلات كليات الأزهر 2022، وحددت موعد فتح باب التحويل بين الكليات، بالتزامن مع ظهور نتائج التنسيق لعام 2022-2023، حيث يستطيع طلاب وطالبات التعديل في النتائج التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة، ويستمر بحث عدد من الطلاب عن رابط التحويل بين كليات الأزهر 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي نتيجة تحويلات كليات الأزهر 2022.

نتيجة تحويلات كليات الأزهر 2022.. طريقة الاستعلام

ومن المنتظر غلق باب التحويلات خلال الساعات المقبلة لإعلان نتيجة تحويلات كليات الازهر 2022، حيث ينتظرها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في حالة ترقب لمعرفة قبولهم من عدمه بالكليات التي تقدموا إليها، وأعلنت مشيخة الأزهر ان النتائج ستكون متاحة للاستعلام عنها عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا tansik.digital.gov.eg.

الدخول على تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.

الضغط على التحويل بين الكليات.

ادخال رقم الجلوس والرقم السري.

كتابة الرمز التأكيدي الظاهر على الموقع.

تظهر بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها.

يتيح للطلاب والطالبات الحصول علي نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية بنين وبنات في عام 2022 لجميع الكليات سواء القسم العلمي أو الأدبي، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

موعد التحويل بين كليات الأزهر 2022

مرحلة التحويل بين كليات الأزهر، التسجيل مفتوح من يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري وتظل مستمرة حتي يوم الجمعة الموافق 23 من نفس الشهر، علي أن يكون آخر ميعاد التحويلات في تمام الساعة السابعة مساء.

وأوضحت الجامعة، أنه سوف يتم فتح باب التحويلات بين كليات الأزهر لعام 2022 عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع التنسيق، وذلك لإتاحة على الكليات المناسبة لمجموع الطالب والمنطقة الجغرافية التابع لها، وذلك وفقًا للحد الأدنى.

كما يتيح لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم تدوين القائمة إلكترونياً خلال الفترة ذاتها الخاصة بالتحويل على الموقع.

رابط التحويل بين كليات الأزهر 2022



يستطيع طلاب وطالبات التحويل بين كليات جامعة الأزهر الشريف عبر الرابط الرسمي التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

خطوات التحويل بين كليات جامعة الأزهر 2022

يستلزم على الطالب/ة اتباع العديد من الخطوات التالية للتحويل، جاءت علي النحو التالي:

خطوة أولى: علي الطالب/ة تسجيل الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

خطوة ثانية: علي الطالب/ة اختيار « خدمات الثانوية الأزهرية».

خطوة ثالثة: علي الطالب/ة الضغط على «التحويل بين كليات الأزهر».

خطوة رابعة: علي الطالب/ة اختيار الكلية التي تريد التحويل إليها.

خطوة خامسة: علي الطالب/ة الضغط على تحويل.

خطوة سادسة: علي الطالب/ة طباعة بطاقة الترشيح.

موعد بدء الدراسة في الجامعات الأزهرية 2022

حدد مجلس جامعة الأزهر موعد بدء الدراسة في الجامعات الأزهرية 2022، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد 2022 – 2023م، بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، يوم السبت 1 أكتوبر المقبل 2022.