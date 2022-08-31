نتيجة تحويلات المدارس 2022-2023.. الموعد الأخير والأوراق المطلوبة

اقتربت نتيجة تحويلات المدارس 2022-2023 من خط النهاية، بشكل رسمي مع غلق باب التحويل بين المدارس، وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتبارا من يوم 15 أغسطس الحالى، إذ يتم الاستعلام بالخطوات الإلكترونية السابقة لمعرفة قبول أو رفض الطلب حيث يمكن لأولياء أمور الطلاب الذين تم قبول طلبات تحويلهم التقديم في المدارس المراد النقل إليها قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وتستعرض بوابة “المال” من خلال هذا التقرير نتيجة تحويلات المدارس 2022-2023.. وخطوات تقديم طلبات التحويل من مدرسة إلى أخرى إلكترونيا و أخر موعد لإإلاق باب التحويل و الأوراق المطلوبة للتحويل.

رابط نتيجة تحويلات المدارس 2022-2023

يستطيع أولياء الأمور المتقدمين بطلبات تحويل قيد أبنائهم من مدرسة إلى أخرى الاستعلام عن طلبات التحويل من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم التعليم الفني للاستقبال الطلبات وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) http://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلبات التحويل.

كتابة بيانات الطالب كاملة في استمارات نقل القيد.

تدوين بيانات المدرسة المقيد فيها الطالب والإدارة التعليمية.

تسجيل بيانات المدرسة الراغب في التحويل إليها والإدارة التعليمية.

الضغط على كلمة عرض الطلب للتأكد من صحة البيانات المدونة والسابق إدخالها.

الضغط على كلمة الاستعلام على النتيجة (قبول طلب التحويل، رفض).

آخر موعد لإغلاق باب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 15 أغسطس لغلق باب التحويل بين المدارس، حيث يتم الاستعلام بالخطوات الإلكترونية السابقة لمعرفة قبول أو رفض الطلب حيث يمكن لأولياء أمور الطلاب اللذين تم قبول طلبات تحويلهم التقديم في المدارس المراد النقل إليها وذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضعت الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022-2023 حيث يبدأ يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 ويستمر التيرم الدراسي الأول لمدة 96 يوما دراسة فعلية و التيرم الدراسي الثاني لمدة 97 يوما دراسة فعلية.

الأوراق المطلوبة للتحويل من مدرسة إلى أخرى 2022

عقب إعلان نتيجة تحويلات المدارس 2022-2023 يتوجب على ولي الأمر تقديم أوراق أبنائه إلى المدرسة المنقولين إليها وفقا لطلب التحويل وذلك قبل بدأ العام الدراسي المقبل 2022-2023 وهى كما يلي:

أصل شهادة نجاح الطالب في العام السابق.

أصل شهادة الميلاد للطالب كمبيوتر.

عدد 6 صور شخصية.

صورة من بطاقة ولي الأمر.