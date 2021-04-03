نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين.. ضياء نقيبا وخراجة وأبو كيلة ودعاء النجار أعضاء

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين لدورة ثانية وحصل على 1965 صوتا وفى عضوية المجلس ، حصل على مقاعد تحت السن كل من أيمن عبدالمجيد على 1864 صوتا ودعاء النجار على 1178 صوتا، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحصل على 1045 صوتا.

أما مقاعد فوق السن ففاز بها كل من محمد خراجة وحصل على 1338 صوتا، وإبراهيم أبوكيلة وحصل على 1277 صوتا، وحسين الزناتي وحصل على 1201 صوت.

كما

يذكر أن الجمعية العمومية اكتملت بتسجيل 2434 عضوًا للتصويت بالانتخابات.

وينص قانون نقابة الصحفيين المصريين على أن تعقد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس كل عام لإقرار الميزانية، ويسجل في كشوف حضور الجمعية العمومية الأعضاء المسجلون بجدول المشتغلين والمسددين لاشتراكات النقابة، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2021 قد أعلنت عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجمعية، حيث حضر فقط 157 عضوا بواقع 145 عضوا بمقر النقابة الرئيسي في القاهرة، و12 عضوا فقط في فرعية النقابة بالإسكندرية، ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 2%، بينما كان يتطلب لاكتمال النصاب القانوني تسجيل 50% +1 من الأعضاء أي حضور 4873 عضوا ممن سددوا الاشتراك.