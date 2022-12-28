نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023.. رابط الاستعلام ومعايير اختيار الطلاب الجدد

أعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023 والضباط المتخصصين، خلال مؤتمر صحفي، للمرة الثالثة على التوالي في تاريخ وزارة الداخلية، وتضمن الإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023 مع الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة بنتيجة القبول بكلية الشرطة 2023.

ويُعقد المؤتمر بمقر مركز الدراسات الاستراتيجية في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور اللواء، رئيس أكاديمية الشرطة، بعد اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2022- 2023 والضباط المتخصصين.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023 وخطوات الاستعلام عن نتيجة الاختبارات عبر الرقم القومى والملف، بالدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار أكاديمية الشرطة والاستعلام عبر الموقع.

نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023.. اختبار القدرات والهيئة

أصبحت نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023 على رأس الأمور التي تشغل فئة كبيرة خلال الفترة الحالية، خاصًة طلاب الثانوية العامة وخريجي كليات الحقوق، بعد الانتهاء من جميع الاختبارات التي تم عقدها على مدار الأشهر الماضية، بداية من اختبار القدرات وصولا لاختبار الهيئة.

نتيجة القبول كلية الشرطة 2023.. رابط الاستعلام

يمكن الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023 من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، ثم اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة كلية الشرطة 2023 فور اعتمادها:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية من هنا https://www.moi.gov.eg/?fbclid=IwAR1sB-H2VZcqqTz04GmLsEzPHXdE0QV-UtA2sJq1dXhpL-eVtgzqpqepJQY.

اختر من الخدمات الإلكترونية «الالتحاق بـ أكايمية الشرطة».

تسجل الدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي حالة ظهور نتيجة كلية الشرطة 2023 يتم الحصول عليها من خلال الرقم القومي للطالب.

نتيجة كلية الشرطة.. أكاديمية الشرطة

تهدف كلية الشرطة إلى تحقيق الجودة في كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبؤ مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمى والدولى، وذلك من خلال:

توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها في المستوى العلمي والمعرفي والمهاري والبدني.

إمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التي تتواءم مع احتياجات الواقع الأمني.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية وابتداع وسائل تعليمية مُتطورة.

الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية في كافة مسارات العمل الشرطي.

الاهتمام بالنواحي الثقافية والفنية والإبداعية للطلاب والدارسين بـ كليات الشرطة ومعاهدها.

النشأة التاريخية لكلية الشرطــــة

( 1896- 1906) إنشاء مدرسة البوليس فى ثكنات عابدين.

(1907-1924) صدور أول قانون للمدرسة وانتقالها إلى منطقة العباسية

(1925-1952) تعدل اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس

(1953- 1974) تغير اسم كلية البوليس إلى كلية الشرطة

(1975-حتى الآن) أصبحت كلية الشرطة أحد كيانات أكاديمية الشرطة

الرؤية : تقوم كلية الشرطة بمهمة إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى بمواصفات ومؤهلات تتفق وطبيعة المهمة الموكلة إليه، وبما يُمكنه من احتراف مهنته والإلمام الكافى بالمتغيرات والتحديات التي تواجه رجل الأمن وربطه واقعياً بكافة الأحداث داخلياً وخارجياً.

وفى هذا الإطار ، تتجه الكلية إلى إعداد وتأهيل طلبتها من كافة النواحي العلمية والتدريبية والانضباطية والتربوية، استناداً على تحقيق التكامل بين المواد والمناهج التي تُدرس في كلية الحقوق وبين مواد الشرطة النظرية والعملية والميدانية واللغات الأجنبية التي تُحددها اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقد روعى فيها تفاعلها مع قضايا الساعة والأخذ بالأساليب العلمية والمفاهيم الحديثة فكراً وتخطيطاً وأسلوباً وتنفيذاً.

الرسالة : تسعى الكلية إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبؤ مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمى والدولى.