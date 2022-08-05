الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر

حددت وزارة التربية والتعليم رابط موحدا للاستعلام عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر , رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم فقط ورقم الجلوس متاحة علي موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس من جميع محافظات مصر عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وللحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر من خلال الرابط التالي :https://g12.emis.gov.eg/

ومن المنتظر أن يعقد د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة إتمام الشهادة الثانوية.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وكان الوزير قد اوضح في وقت سابق أن الموعد المحدد لإعلان النتيجة نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري يمتد حتي 7 أغسطس.

وطبقا لوزير التعليم فإن من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس غدا السبت او الاحد علي أقصي تقدير.

وسيعقب مؤتمر وزير التعليم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

وسيتمكن الطلاب من كافة المحافظات الحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس بالدرجات الكلية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وللحصول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم علي الرابط التالي: https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط، وإدخال رقم الجلوس.

ومن ثم الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس شاملة الدرجات المجموع الكلي .

هذا وقعد عقد د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم اجتماعا مع .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في وقت سابق

وتناول اجتماع الوزيرين مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022، واستعداد التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات.

وزيرا التعليم والتعليم العالي يناقشان نتيجة الثانوية العامة 2022

جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الثانوية اللذي خاضو الامتحانات ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

وشهدت مجاميع الثانوية العامة تراجعا كبيرا العام الماضي ، حيث تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة.

و في شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.

فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة.

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول أي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.

وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألف و 190 طالب على نسب من 90% إلى 95%.

وحصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85%. الان يمكنك الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

وبلغت نسب النجاح العامة العام الماضي 74%، و، في شعبة علمي علوم 76%، في شعبة علمي رياضيات بلغت 76% .

فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.