يتمكن طلاب أولى ثانوي أزهري من معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية بإدخال البيانات الشخصية للطالب والمعهد المقيد به ورقم جلوسه في الامتحانات.

ويبحث الكثيرون عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023 من خلال الموقع الإلكتروني التابع لمشيخة الأزهر والذي تم إطلاقه لخدمة ما يقرب من 1777755 طالبا من المعاهد الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية وأولياء أمورهم حيث يمكنهم معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية بشكل إلكتروني.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل اكثر نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023.. رابط بوابة الأزهر للنتائج.

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023

و يستطيع طلاب أولى ثانوي أزهري معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط بإدخال البيانات الشخصية للطالب والمعهد المقيد به ورقم جلوسه في الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أولى إعدادي بالتعليم الأزهري في المعاهد الأزهرية أجريت خلال الفترة من يوم 7 – 16 مايو الحالى حيث استمرت الامتحانات لمدة 11 يوما فقط في المعاهد الأزهرية والتي تمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب أولى ثانوي أزهري 2023

يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم اتباع خطوات إلكترونية بسيطة في كافة محافظات الجمهورية عبر الشبكة العنكبوتية لمعرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 بإدخال كافة البيانات اللازمة وهى كما يلي:-

الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من خلال الرابط التالي

https://www.azhar.eg/splash.html

اختيار أيقونة نتائج طلاب المعاهد الأزهرية.

تحديد المرحلة التعليمية الراغب في معرفة نتائج طلابها ( الثانوية).

اختيار الصف الدراسي المقيد به الطالب.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي ، أدبي).

كتابة بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تدوين رقم الجلوس.

الضغط على كلمة استعلم.

موعد إعلان نتائج طلاب أولى ثانوي أزهر 2023

تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023 من خلال بوابة التعليم الأزهري وذلك عقب اعتماد نتائج الطلاب بشكل رسمي والانتهاء رسميا من إجراءات أعمال الكنترول من تصحيح ورصد ومراجعة لضمان حقوق كل طالب في الدرجات التي حصل عليها في جميع المواد الدراسية.