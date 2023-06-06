نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023.. رابط وخطوات الحصول على الدرجات برقم الجلوس

في الوقت الذي ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية حتى الآن في عدد من محافظات مصر منها القاهرة والإسكندرية والجيزة ودمياط والإسماعيلية والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ، سيطرت على محرك البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 6-6-2025 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 الآن بالاسم وبرقم الجلوس.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن نشر نتائج الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2022 التي ظهرت حتى الآن في القاهرة والمحافظات بالروابط..

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية 2023.. الآن برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية حتى الآن في عدد كبير من مصر منها القاهرة والإسكندرية والجيزة ودمياط والإسماعيلية والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ وبني سوبف وأسوان والفيوم والسويس، ومن المنتظر أن تظهر خلال الساعات القادمة النتيجة في محافظات والأقصر والمنيا وقنا وأسيوط والشرقية الغربية والوادي الجديد والقليوبية عبر روابط جديدة سوف يتم الإعلان عنها بعد دقائق من اعتماد النتيجة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقة 2023.. تصحيح جميع المواد

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية الانتهاء من تصحيح جميع المواد للصف الثالث الإعدادي في المحافظة، وقالت إن إعلان نتيجة جميع مواد الصف الصف الثالث الإعدادى محافظة في الشرقية خلال ساعات بعد اعتمادها رسميًا من المحافظة، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية، وعبر الصفحة الرسمية للفيس بوك لمحافظة الشرقية، وفي الوقت نفسه سوف يتم إرسال النتيجة لكل مدرسة.

خطوات الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في الشرقية

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لمحافظة الشرقية برقم الجلوس عبر الرابط الذي يتم الإعلان خلال ساعات على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالشرقية

الخطوة الأولى: الدخول هنا http://sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx عبرالموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم في الشرقية

الخطوة الثانية: الضغط كلمة «نتيجة الشهادة الإعدادية 2023» التي تظهر على الشاشة.

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الجلوس الطالب أو الطالبة لعام الدراسي 2023/2022

الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة «النتيجة النهائية» بعدها تظهر جميع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي.