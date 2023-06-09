نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.. رابط وخطوات الاستعلام برقم الجلوس

ينتظر أولياء الأمور والطلبة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، ومن المرتقب إعلانها خلال الأيام المقبلة، من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، فمع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الكثير من المحافظات، شغل بال طلاب الأزهر معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني عبر جوجل.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني..

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

وأعلن الأزهر الشريف في مصر، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية في الترم الثاني 2023، في الأيام المقبلة من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، ويتاح الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر الدخول على الرابط التالى: https://www.azhar.eg/splash.html.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023

الدخول على موقع (بوابة الأزهر الشريف) من خلال الرابط التالى: https://www.azhar.eg/splash.html.

اختيار خدمات الأزهر الشريف.

واختيار نتائج الشهادات الأزهرية.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب.

وإدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية في مصر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الفصل الدراسي الثاني وتكون متضمنة المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية، وجاء مجموع الشهادة الإعدادية لعام 2023 بواقع حوالي 510 درجات في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى المواد غير المُضافة للمجموع، والتي تشمل مواد: المستوى الرفيع، والحاسب الآلي، والتربية الفنية.

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2023 امتحانات نهاية العام، يوم السبت الموافق 27 من مايو 2023، حيث سادت الامتحانات حالة من الهدوء والاستقرار دون رصد أية شكاوى، وبدأت أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية في نفس اليوم، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الدقة بالتصحيح ورصد جميع الدرجات.