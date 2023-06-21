نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. رابط وخطوات الاستعلام وموعد تقديم التظلمات

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمئات الطلاب والطالبات الاستعلام والاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 سواء كانت: الصنايع والتجارة والفنادق والزراعة، من خلال الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ورابط نتيجة الدبلومات الفنية الذي يتاح الحصول عليها من خلاله عقب ظهورها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. انتهاء أعمال التصحيح

بدأ العد التنازلي لاعلان نتائج الدبلومات الفنية، ويحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر جوجل، والتي انتهت يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية بشكل رسمي في الفترة القادمة عقب انتهاء أعمال التصحيح وبعدها يتمكن الطلاب الحصول عليها من خلال بوابة نتائج التعليم الفنى.

موعد ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المتوقع أن تظهر النتائج بعد مرور أسبوع على انتهاء الاختبارات التحريرية، ويستطيع طلاب الدبلومات الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2023، عقب إعلانها رسميا فور الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والقيام باعتمادها، وبعدها سيحصل الطلبة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال بوابة نتائج التعليم الفنى من هنا https://fany.emis.gov.eg/.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال بوابة نتائج التعليم الفني واتباع الخطوات التالية:

للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023، ولابد من أن تقوم باختيار الصف الدراسي التابع له التلميذ.

يقوم الطالب بإدخال جميع بيانات الطالب بشكل تفصيلي للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

لاستكمال جميع خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية يفضل كتابة رقم جلوس الطالب والقيام باختيار محافظة الإقامة.

إدخال بيانات المدرسة التي يتبع لها الطالب، واتباع أخر خطوات القيام بالاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

والخطوة الأخيرة هي القيام بالاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية، وهي الضغط على كلمة «عرض النتيجة»؛ لظهورها عقب اعتمادها رسميا.

تظلمات الدبلومات الفنية 2023

تبدأ تظلمات الدبلومات الفنية بعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية بشكل مباشر، والتى ستستمر لمدة 15 يومًا منذ تاريخ بدئها، وكانت رسوم تظلم المادة الواحدة في العام الماضي تقدر بمبلغ 100 جنيه.