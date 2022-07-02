نتيجة الدبلومات الفنية 2022 والرابط الرسمى للحصول عليها

تعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، خلال الساعات القليلة المقبلة.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، في انتظار اعتمادا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم .

حيث تم الانتهاء من تجميع ورصد الدرجات وتحديد الأوائل فى كل شعبة.

رابط نتيجة الثانوية الفنية 2022

ومن المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022، خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي الرابط التالي: http://emis.gov.eg



ويمكن لطلاب الثانوية الفنية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالاسم ورقم الجلوس بمجرد اعتماد النتيجة .



جدير بالذكر أن طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، اختتموا امتحانات الثانوية الفنية يوم 9 يونيو الماضي.

وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية اللذين خضعوا لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022، نحو 499 ألفا و228 طالبا علي مستوى الجمهورية.

وأدى الطلاب الامتحانات في 47 مادة، داخل 2810 لجان بجميع النوعيات “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي” للعام الدراسي 2021-2022.



