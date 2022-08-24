يتساءل الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني 2022، بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الثلاثاء 23 أغسطس عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للدور الثاني 2021/2022، بنسبة نجاح (91.27%).

بوابة “المال نيوز” تسلط الضوء من خلال التقرير التالي على نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس ورابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتمكن حوالي 221 ألف طالب وطالبة من الاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2022 شهاداتهم الفنية هذا الأسبوع، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2022.

1- فتح موقع البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم للتعليم الفني، للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية.

2- انقر على أيقونة الصفحة الرئيسية للبدء، حتى تواصل البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية .

3- كتابة اسم الطالب بالكامل في الأيقونة المخصصة له، ليستمر الطالب في خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

4-إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص لذلك، حتى يتمكن من الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى 2022.

5- إذا كنت طالبًا في قطاع الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة، فيرجى تحديد هذا القطاع في الرمز المخصص له، حتى لا يعيق الطالب في الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية .

6- أدخل رقم القومى الخاص بك في الأيقونة المخصصة له، وذلك لاستكمال خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

7- انقر فوق الرمز لرؤية النتيجة النهائية، وأخيرا يحصل الطالب على نتيجة الدبلومات الفنية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2022

https://nategafany.emis.gov.eg/

نتيجة الدبلومات الفنية.. الإجراءات الاحترازية أثناء إجراء الإمتحانات

وأشاد الوزير خلال بيان أعلن فيه عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس 2022 والتي تقدم لها 220 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها 34 ألف معلم، في 447 لجنة والتى مرت بسلام دون تسجيل لأي حالة إصابة أو اشتباه بفيرس كورونا.

سمات نتيجة الدبلومات الفنية

وأعلن الدكتور مجاهد أهم سمات النتيجة كالآتى:

نتيجة الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات: حضر 3430 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 96.79 % بانخفاض مقداره 0.51 % عن العام السابق.

الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات: حضر 180580 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام السابق.

الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات- التعليم والتدريب المزدوج: حضر 2615 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.14 % بانخفاض مقداره 0.22 % عن العام السابق.

الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر 2675 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.10% (بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم).

التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات: حضر 380 طالبا (3 شهادات) بنسبة نجاح 100%.

نظام 3 سنوات- إعداد مهني: حضر 32609 طلاب (3 شهادات) بنسبة نجاح 86.44% بزيادة مقدارها 3.06 % عن العام السابق.

ووفقا للعام الماضى 2021 كانت نسب نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على النحو التالي:

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2021 في مدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:

نتيجة الدبلومات الفنية.. في التعليم الفني الثانوي التجاري 88.42%، ونسبة نجاح 92.66% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 7.29% عن العام الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية .. في التعليم الفني الثانوي الفندقي 92.85%، ونسبة نجاح 98.28% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 15.63% عن العام الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية .. في التعليم الفني الثانوي الزراعي 83.60%، ونسبة نجاح 87.50% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.25% عن العام الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية .. في التعليم الفني الثانوي الصناعي 93.84%، ونسبة نجاح 95.71% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 2.65% عن العام الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى في مدارس التعليم الفني (نظام الخمس سنوات)

نتيجة الدبلومات الفنية.. في التعليم الفني الثانوي التجاري 99.55%، ونسبة نجاح 99.79% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 0.27% عن العام الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية.. في التعليم الفني الثانوي الفندقي 98.86%، ونسبة نجاح 98.80% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.81% عن العام الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية .. في التعليم الفني الثانوي الزراعي 94.81%، ونسبة نجاح 93.72% للدورين (الأول – الثاني) بانخفاض مقداره 1.8% عن العام الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية.. في التعليم الفني الثانوي الصناعي 97.92%، ونسبة نجاح 98.73% للدورين (الأول – الثاني) بانخفاض مقداره 0.39% عن العام الماضي.

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الدبلومات الفنية بالدور الثاني بكافة النوعيات نظام السنوات الخمس (2646) طالبا وطالبة بنسبة نجاح مقدارها 98.15%، ونسبة نجاح 98.98% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 0.29% عن العام الماضي.