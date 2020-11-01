نتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 (مستند)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 ، والتى تنشرها بوابة “المال” الإلكترونية عقب إعلانها رسميا اليوم.

لاشين إبراهيم: انتخابات مجلس النواب كانت تنافسية وجرت في نزاهة وشفافية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد من مقر ماسبيرو.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية، أن الانتخابات كانت تنافسية وجرت في نزاهة وشفافية، والدولة وفرت كل الإجراءات الاحترازية، وشهدت إجراءات الإعداد تعاونا بين أجهزة الدولة.

وأشار لاشين إبراهيم إلى أن الانتخابات تمت تحت إشراف قضائي كامل ، مضيفا أن القوات المسلحة نقلت حوالي 1209 قضاة على مستوى الجمهورية.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06%، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخب فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.

وأضاف أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف، وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الانتخابات شهدت تعاونا بين كل مؤسسات الدولة، ويأتي على رأسها تعاون القوات المسلحة، فضلا عن إجراء الانتخابات بالخارج، تحت متابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتابع: “تم رصد شكاوى غير مؤثرة خلال الانتخابات”.

وجرت المرحلة الأولى لانتخابات النواب في 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، على مدار أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج ويومي 24 و25 من الشهر نفسه في الداخل.

للاطلاع علي النتيجة الكاملة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: