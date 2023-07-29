نتيجة الثانوية العامة2023.. بالاسم ورقم الجلوس

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، “الدكتور رضا حجازي”، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في مطلع شهر أغسطس المقبل، وذلك من خلال فيديو قد تم نشره في صفحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

وتستعرض “المال نيوز” في هذا التقرير نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ومن المقرر أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى الإلكتروني، ويتاح لطلبة الثانوية العامة الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها رسمياً، وذلك من خلال الرابط التالى: من هنا.

نتائج الثانوية العامة

وتنشر “المال نيوز” نتائج الثانوية العامة 2023 عقب اعتمادها من خلال وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى “الدكتور رضا حجازي”، ويتاح لطلاب الثانوية العامة القيام بالاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال الرابط التالي: من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

الضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالتلميذ.

قم بالضغط على متابعة.

وتتنوع قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2023 لكي تشمل أيضًا طلابًا في مدارس المكفوفين ومدارس الدمج، وذلك بالإضافة للمدارس المتفوقة بالعلوم والتكنولوجيا.

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة

كشف مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة صور أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية، المتداولة على صفحات السوشيال ميديا، على أنها صور أوائل العام الحالي.

الصور المتداولة

وقال المصدر، إن الصور المتداولة، تخص الطلاب الأوائل بالثانوية العامة العام الماضي، ولا تخص أوائل العام الحالي.

وشدد المصدر، على أن أسماء أوائل الثانوية العامة هذا العام لن تعلن حتى الآن، وكل ما يتم تداوله عن أسمائهم غير صحيح.

الدقة والالتزام

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعًا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة

من جانبه صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل..